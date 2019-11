Weihnachtsmann und Rumpelstilzchen eröffneten Altenburger Weihnachtsmarkt

Altenburg

Das hätte dem kleinen Wicht aus dem Stadtwald gut gefallen. Allzu gerne hätte sich Rumpelstilzchen am gestrigen Abend zur Weihnachtsmarkteröffnung gleich im Altenburger Rathaus eingenistet. Aber daraus wurde nichts. Schließlich ist bekannt, wohin Abmachungen mit Rumpelstilzchen führen können.

Rathausbalkon gesperrt

Dicht umdrängt war der Wicht trotzdem – zusammen mit den anderen Märchenfiguren, wie der Königin nebst Wache. Denn sie gehören zur Eröffnung traditionell dazu. Allerdings wurde der skatstädtische Weihnachtsmarkt diesmal nicht vom Rathausbalkon aus eröffnet, denn der ist seit Dienstag aus Sicherheitsgründen gesperrt. Schnell wurde umdisponiert und die Märchenhaften gaben sich vor dem Bastelzelt ein Stelldichein.

Countdown für Lichterglanz

Zum Altenburger Adventsmarkt gehört natürlich auch der Weihnachtsbaum. Um den zum Leuchten zu bringen, brauchte es die wichtigste Figur des Marktes, den Weihnachtsmann. Auch in diesem Jahr übernimmt dieses Amt Bernd Feistel. Und so zählte er am Mittwochabend gemeinsam mit den Kindern den Countdown herunter und zauberte Lichterglanz in die stattliche Blaufichte. Anschließend verteilte er mit den Märchenfiguren Süßigkeiten unter den Jüngsten.

Zur Galerie Die festliche Zeit ist eingeläutet: Seit Mittwoch erfüllt wieder munteres Weihnachtsmarkt-Getümmel die gute Stube Altenburgs. Händler und Schausteller aus der Region und von weiter her zeigen, was sie zu bieten haben. Ein Budenzauber.

Eierlikörpunsch und Feuerzangenbowle

Wer über den Markt schlendert, findet unter den rund 20 Buden vor allem viel Kulinarisches. Es duftet nach Eierlikörpunsch, Feuerzangenbowle und Apfel-Zimt-Glühwein. Natürlich sind auch Adventsklassiker, wie gebratene Mandeln und schokolierte Früchte, zu finden.

Mutzleberwurst – auch das gibt’s

Auch für die Liebhaber von Deftigem ist gesorgt. So bietet das Grillhaus Bannert Wurstspezialitäten aus ganz Thüringen an. „Wo Mutz draufsteht, ist auch Mutz drin“, wirbt Enrico Bannert für Spezialleberwurst aus echtem Thüringer Mutz.

Echte Erzgebirgskunst

Was wäre ein Weihnachtsmarkt ohne traditionelles Kunsthandwerk? Am Stand von Martina Wagner findet sich feinste Holzkunst aus dem Erzgebirge, wie echte Falkensteiner Schwibbögen, Räuchermännchen und Annaberger Faltsterne. „Schwibbögen haben wir dieses Jahr jede Menge“, sagt die Händlerin, die seit fünf Jahren nach Altenburg kommt.

Spiralkartoffeln aus Erding

Zu den Neulingen in diesem Jahr gehört Dominic Schmack. Seine Spezialität sind frittierte Spiralkartoffeln am 50-Zentimeter-Spieß – pro Spieß gibt’s eine gigantische Kartoffel. „Ich brauch halt immer was Neues“, meint der junge Mann aus dem bayerischen Erding.

Kinderkarussell: Das Pferd ist beliebt

Fahrgeschäftsbetreiber Ludwig Kollmann ist dagegen ein alter Hase auf dem Adventsmarkt und kommt mit seinem Karussell bereits seit 20 Jahren in die Skatstadt. Besonders beliebt sind bei den Kindern Pferd und Feuerwehr, auf denen sie für zwei Euro ihre Runden drehen können.

Öffnungszeiten

Der Weihnachtsmarkt ist bis zum 22. Dezember täglich geöffnet: montags, dienstags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 19 Uhr, freitags und samstags von 10 bis 20 Uhr sowie sonntags von 12 bis 19 Uhr. Der Weihnachtsmann überrascht die jüngsten Gäste täglich um 16 Uhr.

Die Höhepunkte am ersten Adventswochenende Freitag, Bühne:18 Uhr: Glühweinparty Sonnabend, Bühne:16 Uhr:Die Künstler- und Wenzelgarde mit dem Märchen „Rumpelstilzchen“ 18 Uhr:Musikprogramm mit „Rocco & Marc“ Sonntag, Bühne:14.30 Uhr: Weihnachtliche Musik von der Christlichen Gemeinde Zwickau 16.30 Uhr:„Auf der Suche nach Weihnachten“ – ein Erzähl- und Mitmachprogramm für kleine und große Kinder, gefüllt mit Geschichten, Gedichten und Liedern.

Von Dana Weber