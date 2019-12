Schmölln

Am späten Samstagabend mussten gleich mehrere Streifenwagen zum Schmöllner Weihnachtsmarkt anrücken, da dort ein junger Mann randalierte und mehrere Passanten angegriffen hatte. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, hatte der 23-Jährige ein Mädchen geschlagen und sich zudem eine Rangelei mit zwei Kontrahenten geliefert. Das Trio fiel dabei in eine Schaufensterscheibe. Mehr noch: Der 23-Jährige drohte auch noch mit einem pistolenähnlichen Gegenstand.

Doch kaum waren die Beamten vor Ort, machte sich der Mann aus dem Staub. Die Polizei leitete eine Fahndung ein – und fand den Flüchtigen schließlich durchnässt und frierend an anderer Stelle im Stadtgebiet. Er habe mit einem Sprung in die Sprotte vor den Beamten fliehen wollen, erklärte der Mann seinen feuchten Zustand. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen ihn auch noch ein offener Haftbefehl vorlag. Er sollte am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Von OVZ