Altenburg

In dieser Woche beginnen die Aufbauarbeiten für den diesjährigen Weihnachtsmarkt, der am 27. November startet. Bereits am Donnerstagvormittag wird die Erntekrone abgebaut und an dieser Stelle der große Weihnachtsbaum aufgestellt. Ebenfalls am Donnerstagnachmittag erhält der Kornmarkt seinen Baum. Und auch an der Mühlpforte wird es in diesem Jahr wieder einen Baum geben, berichtet die Stadtverwaltung. Der wird am Freitag angeliefert.

Mehrere Sperrungen

Für diese Arbeiten ist die Zufahrt zum Parkplatz Markt am Donnerstag aus Richtung Moritzstraße und Weibermarkt nicht möglich. Am Freitag wird dann die Mühlpforte zwischen Hillgasse und Wallstraße gesperrt, teilt die Straßenverkehrsbehörde mit. In diesen Bereichen sowie in der gesamten Moritzstraße werden Halteverbotszonen eingerichtet.

Die Sperrung der Zufahrt zum Parkplatz Markt aus Richtung Weibermarkt und Moritzstraße bleibt ab Donnerstag bis einschließlich 23. Dezember, also über die gesamte Dauer des Weihnachtsmarktes und den nachfolgenden Abbau, gesperrt. Die Zufahrt zum Parkplatz ist dann nur über die Klostergasse möglich.

Wochenmarkt muss umziehen

Ebenfalls im Zusammenhang mit den Aufbauarbeiten werde der Parkplatz Markt am 25. November gesperrt sein. Auch der mittwochs und samstags stattfindende Wochenmarkt muss seinen ursprünglichen Platz verlassen. Er wird ab Samstag, den 23. November, bis einschließlich 21. Dezember auf den Parkplatz Markt verlegt. An diesen Tagen ist das Parken dort ebenfalls nicht gestattet.

Von OVZ