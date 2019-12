Weihnachtsschau im Altenburger Schloss verdient Zuspruch

Altenburg

Ein skurriler Zusammenschluss, besondere Exponate und jede Menge spannende Infos: Die letztjährige Weihnachtsschau zur Altenburger „Kunsthütte“ auf dem Schloss hielt zwar jede Menge neue Erkenntnisse bereit, war jedoch alles, nur eben nicht weihnachtlich und familientauglich.

Konzept verfängt generationsübergreifend

Mit der diesjährigen Rolle rückwärts liegt man auf dem Residenzschloss dagegen goldrichtig. Viel näher am Kinderalltag als mit Playmobil kann man nicht sein. Das man aufs richtige (Kunststoff-)Pferd gesetzt hat, zeigen nicht zuletzt die Besucherströme zur Eröffnung am Sonntag. Und die bewiesen zudem, dass das Ausstellungskonzept auch generationsübergreifend verfängt: Da drückten sich Mutter und Tochter, Opa und Enkel gleichermaßen die Nase an den Schaukästen platt, ging man zusammen auf Entdeckungstour, um die vielen Details der Dioramen zu erkunden.

Beständig die Werbetrommel rühren

Nun bleibt nur zu hoffen, dass der Schwung des Auftakts nicht all zu schnell wieder abebbt, sondern im Gegenteil auch Besucher aus dem Umland und von noch weiter her in die Skatstadt lockt. Erste richtige Schritte in Sachen Werbung sind bereits getan, selbst in der Landeshauptstadt wird an prominenter Stelle für die Schau getrommelt. Hier gilt es nun, nicht nachzulassen, sondern beständig weiter Kohlen ins Feuer zu geben. Verdient hat es die Schau allemal! Seite 14

