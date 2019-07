Zeitz/Würchwitz

Angefangen hat alles 1999. Mit 17 000 Rebstöcken und fünf Sorten. Grit und Hubertus Triebe wollten die süße Traube wieder im Zeitzer Ortsteil Würchwitz ansiedeln. In einer Region gleich hinter der Landesgrenze, in der der Weinanbau nach dem Einfall der Reblaus schon lange Geschichte war. Nach links und rechts schauen, um zu lernen: Fehlanzeige. Sie waren die ersten, die eine Renaissance des Rebsaftes wagten und, wie die 48-Jährige Gutsbesitzerin sagt, „ein Stückchen Lebenskultur“ an die Elster zurückholten. Inzwischen baut das Wein- und Sektgut Hubertus Triebe edle Trauben aus der Champagne an, bewirtschaftet 800 Hektar Boden und verkostet Besucher aus aller Welt – und erfreuen sich auch im benachbarten Altenburger Land einer großen Beliebtheit.

Familienbetrieb durch und durch

Die Überlegung, ins Weingeschäft einzusteigen, fiel mit einem Artikel in der Zeitung. „Es ging um freie Rebrechte in der Region“, erinnert sich Grit Triebe. Das Interesse war geweckt, liebäugelten sie doch schon lange mit dem Kauf eines Berges im Elstertal. Die gebürtige Zeitzerin braucht heute nur ein Stichwort, schon sprudeln die Geschichten über Begegnungen, Feste und Stolpersteine aus ihr heraus. „In 20 Jahren hat man eben doch die ein oder andere Anekdote.“

Grit Triebe kümmert sich darum, dass „Drinnen“ alles läuft – Bestellungen, Gäste, den Wohlfühlfaktor. Ihr Mann Hubertus ist meistens auf der Fläche unterwegs. Zum Mittag kommen sie, sofern es der Zeitplan zulässt, aber alle an einen Tisch. Mitarbeiter und Familie. Mittlerweile sind alle drei Kinder in den Betrieb involviert. Die Tochter Annemarie ist amtierende Weinprinzessin und beendet noch in diesem Jahr ihr Weinbaustudium. Dann ist sie wieder ganz zu Hause. Die beiden Söhne Christian und Reinhold kümmern sich um Raps, Gerste und Weizen. Die Landwirtschaft ist nämlich das zweite und auch ältere Standbein der Familie und läuft parallel zur Arbeit in den Weinbergen. „In Zeiten, wo viele Familien durch die Arbeit verstreut sind, ist das schon ein großer Luxus, so beisammen zu sein“, erzählt Triebe lächelnd.

„Leute schätzen ländliche Idylle und bleiben lokalem Wein treu“

Einer der bedeutendsten Momente für die 48-Jährige und ihren Mann ist bis heute die erste Aufrebung inklusive Hoffest. „Wir waren so aufgeregt. Wir standen zusammen mit unseren Gästen in den Weinbergen. Die Reben waren noch so jung. Man hat kaum etwas gesehen.“ Inzwischen wachsen die Trauben satt auf ihrem Buntsteinboden im großen und kleinen „Salsitzer Englischen Garten“ – dem Osttor zum bekannten Saale-Unstrut-Gebiet. 40 Kilometer sind sie weg von den zwei namensgebenden Flusstälern und ihren Hängen. „Dafür haben wir die Weiße Elster“, lacht Triebe.

Mit 80 000 Flaschen Wein und 20 000 Flaschen Sekt, die sie schätzungsweise jährlich aus der Lese gewinnen, bewegen sie sich in bescheidenen Dimensionen zwischen den großen Wein-Giganten. Ihre Produkte verkaufen sich, trotz florierendem Online-Handel, am besten in der hauseigenen Vinothek. „Die Leute kommen von überall. Viele sind aus der Region. Sie schätzen die ländliche Idylle und bleiben ihrem lokalen Wein treu.“ Immerhin können sie in Würchwitz aus 13 Sorten wählen.

Gerade erst hat das Ehepaar 8000 neue Reben bestellt und eine Obstplantage gekauft. Außerdem stecken sie mitten in den Vorbereitungen für das 168. Kleefest. Stillstand gibt es bei den beiden nicht.

Von Lisa Schliep