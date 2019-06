Altenburg

Dem von der Städtischen Wohnungsgesellschaft (SWG) Altenburg geplanten Wohnpark Lindenau bläst weiter kalter Wind entgegen. So unterliefen der Stadtverwaltung in den vergangenen zwei Jahren bei entscheidenden Dokumenten auf dem Weg zum Baurecht Fehler. Deswegen lehnte die Aufsichtsbehörde, das Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVA), Ende 2018 die Genehmigung des Bebauungsplans schließlich ab und verlangte eine Überarbeitung. So gehen weitere Monate ins Land, die das über 15 Millionen Euro schwere Neubau-Vorhaben zwischen Südstraße und Kaufland im Stadtteil Südost stillsteht. Damit ist der von der SWG für dieses Jahr geplante Baustart in weite Ferne gerückt.

Mängel betreffen Lärmschutz und Umweltbericht

Laut Beschlussunterlagen begründete das TLVA seine Entscheidung vor allem mit rechtlichen Mängeln. Diese betreffen unter anderem die Abwägung von Interessen beim Lärm- und Immissionsschutz, deren Begründung sowie den Umweltbericht. Deswegen musste der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung gleich vier Beschlüsse zum Thema fassen. Ging die Rücknahme der Satzung zum Bebauungsplan noch problemlos durch (27 Ja-, 3 Nein-Stimmen), wurde der Widerstand danach deutlich größer. Zehn bis elf Gegenstimmen quer durch alle Fraktionen fingen die Änderungen des Erschließungs- und des städtebaulichen Vertrages sowie des Abwägung- und Satzungsbeschlusses. Während sich zwei bei drei Stadträte enthielten, stimmten 16 bis 18 zu. Deswegen kann das Projekt nun fortgesetzt werden.

Stadtforum kritisiert nicht beschlossenen Zwischenbericht

Vor dem letzten Beschluss hagelte es aber weiter Kritik. Obwohl es der dritte Satzungsbeschluss zum Wohnpark sei, sei dieser nicht besser geworden, watschte der Fraktionschef von Stadtforum/Grüne, Johannes Schaefer, die Vorlage ab. „Er ist beliebig und austauschbar und die Wohnbauflächenbedarfsanalyse entbehrt einer gesamtkonzeptuellen Grundlage.“ Das noch größere Ärgernis sei aber, dass ein Teil der Satzung auf einem noch nicht beschlossenen Zwischenbericht zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept (Isek) basiere. „Das kann nicht zur Entscheidungsgrundlage gemacht werden, weil hier die kommunalrechtlich zugesicherten Rechte von Stadträten ausgehebelt werden.“ Allein darin sehe er einen „groben Rechtsfehler“ und hofft, „dass das Landesverwaltungsamt das auch so sieht“.

SPD mahnt bessere Arbeit der Verwaltung an

Darüber hinaus wiederholte Schaefer in Grundzügen die bisherigen Bedenken gegen den Wohnpark. Dazu zählten vor allem, dass er „außerhalb der Kernstadt“ liegt und „der Bedarf an altersgerechtem Wohnraum nicht nur durch Neubau“ zu decken sei, sondern auch durch zu sanierende Altbauten. Zudem müsse dies der Investor festlegen und nicht – wie geschehen – die Stadt. Dieses Projekt und das zugehörige Verfahren sei „nicht nur unrichtig“, sondern öffne „Tür und Tor für eine Fehlentwicklung“.

Im Gegensatz zu Schaefer hatte Nikolaus Dorsch hingegen inhaltlich nichts auszusetzen. „Aber ich erwarte in Zukunft, dass Satzungsbeschlüsse so gemacht werden, dass wir sie nicht wieder aufheben müssen“, sagte der SPD-Fraktionsvize. „Das muss sich der OB ins Stammbuch schreiben.“

Pro Altenburg: Wurden nicht informiert

Anschließend unterstrich Peter Müller die Kritik Schaefers. „Wir kennen die Unterlagen nicht, uns wurde aber zugesichert, dass wir sie bekommen“, so der Pro-Altenburg-Chef und Vorsitzende des Bauausschusses, der zugleich beantragte, die Vorlage zurück in die Ausschüsse zu verweisen. Dem entgegnete der für Bau zuständige Bürgermeister Frank Rosenfeld (SPD), dass er nur versprochen habe, den Zwischenbericht zu den Akten zu geben, so dass die Stadträte sie dort einsehen können.

Bürgermeister weist Kritik zurück

Zudem könne man sich den Inhalt des Isek zu Eigen machen, so Rosenfeld weiter. „Das ist kein grober Rechtsfehler.“ Es sei „Mist“, drei Mal über das Thema zu reden und müßig zu diskutieren, ob die Fehler bei der Stadtplanung, im TLVA oder beim Investor liegen. „Aber wenn wir die Entscheidung jetzt noch einmal verschieben, dauert der Beschluss bis September und das Projekt verschiebt sich zum Sankt Nimmerleinstags.“ Daher appelliere er, die Sache nicht zurückzuverweisen, was mit klarer Mehrheit auch geschah.

Wohnpark: Das plant die SWG konkret Auf dem 1,7 Hektar großen Gelände zwischen der Südstraße und Kaufland in Altenburg-Südost plant die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) vier Wohnhöfe neu zu bauen. In dem Wohnpark Lindenau betitelten Projekt, das mehr als 15 Millionen Euro kosten soll, entstehen insgesamt neun Häuser in klassischer massiver Bauweise mit insgesamt 98 Wohnungen. Die Dächer sind als begrünte Flachdächer konzipiert. Zudem verfügen die altersgerechten und barrierefreien Zwei- bis Fünf-Raum-Wohnungen über Balkone und großzügige Grundrisse. Effiziente Wärmedämmung, moderne Baustoffe und eine nachhaltige Wärmeversorgung verfolgen das Ziel, den Energieverbrauch und damit die Betriebskosten gering zu halten. Geplant sind zudem 120 PKW-Stellplätze, darunter 110 in Tiefgaragen. Die Zufahrt erfolgt über die Südstraße. Die Höfe selbst sind über Stichstraßen und Anger verbunden. Die SWG will mit ihren Plänen „dem Wohnstandort Altenburg überregionale Aufmerksamkeit verschaffen“, heißt es. Der Wohnpark solle für Interessenten aus Altenburg und dem Umland, für Pendler, Rückkehrer und Kapitalanleger interessant sein.

Von Thomas Haegeler