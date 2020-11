Weiter keine Schnelltest in Pflegeheimen des Altenburger Landes

Altenburg

Alten- und Pflegeheime sind die Schwachpunkte bei der Bekämpfung der Pandemie. Ein Ausbruch dort kann schnell zur Tragödie werden, wie die erste Welle im Frühjahr zeigte. Als ein Mittel, um künftig Masseninfektionen in Heimen zu vermeiden, hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) daher Anfang Oktober Corona-Schnelltests in Aussicht gestellt. Eine entsprechende Verordnung seiner Behörde, die solche Tests flächendeckend und massenhaft für Bewohner, Mitarbeiter und Besucher möglich macht, liegt seit dem 15. Oktober vor. Doch einen Monat später wird bislang in keinem Heim des Altenburger Landes tatsächlich getestet. Voraussetzung ist nämlich ein Konzept, dass jede Einrichtung erarbeiten und beim zuständigen Gesundheitsamt zur Begutachtung und Genehmigung einreichen muss.

Das Zentrum für Betreuung „Jahnpark“ und das Pflegeheim im Magdalenenstift in Altenburg haben das beispielsweise ebenso bereits getan wie das Seniorenzentrum Meuselwitz und das Awo-Pflegeheim in Hainichen, ergab eine OVZ-Umfrage. Eine Antwort steht bislang noch aus. Im Altenburger DRK-Seniorenpflegeheim „ Albert Schweitzer“ wartet man hingegen auf Empfehlung des Wohlfahrtsverbandes noch auf das überarbeitete Testkonzept des Thüringer Gesundheitsministeriums, das eigentlich schon Ende Oktober vorliegen sollte. „Das wollen wir als Grundlage für unser eigenes nehmen“, so Heimleiterin Dagmar Plarre.

Vorgaben aus Erfurt fehlen noch

Fehlende Vorgaben aus Erfurt sind auch der Grund dafür, dass es für die bereits eingereichten Konzepte noch kein Okay aus dem Gesundheitsamt gibt. Inhaltlich seien diese, wie Behördenchef Stefan Dhein einschätzt, soweit in Ordnung. „Allerdings warten wir noch auf bestimmte formale Vorgaben seitens des Landes, wie diese bewertet werden sollen.“

In dem zum Evangelisch-Lutherischen Magdalenenstift gehörenden Pflegeheim ist man trotzdem schon einen Schritt weiter. „Wir haben mit dem Amt bereits ein erstes Abstimmungsgespräch geführt und gleichzeitig Schnelltests eines deutschen Herstellers bestellt“, berichtet der Vorstandsvorsitzende des Stiftungsrats, Dirk Keiner. Allerdings sei ihm von diesem bereits mitgeteilt worden, dass sie frühestens in der letzten November-Woche lieferbar sein würden.

Test binden personelle Ressourcen

Testen darf nur medizinisches Fachpersonal. Da alle Heime über solches verfügen, wird dies nicht als Problem angesehen. „Wir gehen daher davon aus, dass wir das nach kurzer Einweisung durch einen Arzt hinkriegen“, ist beispielsweise der Pressesprecher der Thüringer Arbeiterwohlfahrt, Dirk Gersdorf, überzeugt. Allerdings binden die Tests umfangreiche personelle Ressourcen, gibt Dirk Keiner zu bedenken. „Eine regelmäßige Testung von allen Besuchern werden wir nicht absichern können und daher eher Mitarbeiter und Bewohner anlassbezogen testen oder Besuchern einen Test anbieten, die erstmals kommen.“

Auch Gersdorf stellt klar: „Wir wollen zum Beispiel Bewohner oder Mitarbeiter bei Erkältungssymptomen testen und auf diese Weise schnell Klarheit haben, um reagieren zu können. Es ist ausgeschlossen, dass wir ein oder zwei Pflegekräfte als Pförtner an die Tür stellen können, um Besucher zu testen.“

Aktuelle Regelungen haben weiter Bestand

Deshalb setzen alle Heime weiter auf ihr Hygienekonzept, die Personen mit Covid-19-Krankheitssymptomen oder Kontakt zu Erkrankten den Besuch untersagen. In der Regel gibt es zudem festgelegte Zeiten, werden pro Bewohner täglich zwei Besucher, die sich registrieren müssen, für maximal zwei Stunden zugelassen. In Meuselwitz ist es aktuell zwar nur einer, dafür wurde aber die anfangs notwendige telefonische Anmeldung wieder abgeschafft, so die Leiterin des Seniorenzentrums, Kathrin Pliquett-Herfurth. Sie hofft, dass die aktuellen Regelungen weiter Bestand haben. Genau wie Dagmar Plarre. „Den regelmäßigen Besuch durch Angehörige wollen wir vor allem jetzt in der dunklen Jahreszeit und mit Blick auf Weihnachten unbedingt ermöglichen.“

Voraussetzung ist natürlich, dass das Infektionsgeschehen dies zulässt. Aus reiner Vorsicht zusperren wie im Frühjahr aber will keiner wieder.

Corona-Schnelltest Schnelltests, sogenannte Antigentests, sehen oftmals aus wie Schwangerschaftstests und sind einfach in der Handhabung. Auch für sie wird eine Probe aus dem Nasen-Rachen-Raum genommen, das Material anschließend in eine Flüssigkeit gegeben. Wenige Tropfen wandern dann im Testkit über einen Papierstreifen. Das Ergebnis liegt in der Regel schon nach rund 15 Minuten vor, gilt aber als nicht so sicher. Es kann vor allem bei Personen ohne Symptome oder in einem frühen Stadium der Erkrankung falsch negativ ausfallen. Bei einem positiven Ergebnis folgt zur Absicherung immer ein PCR-Test im Labor.

Von Ellen Paul