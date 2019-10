Weitere Kündigungen am Klinikum Altenburger Land

Altenburg

Die Kündigungen am Zentrum für Innere Medizin (ZIM) des Altenburger Krankenhauses reißen nicht ab. Neben einer Reihe Assistenzärzten und zwei Chefarzt-Vertretern haben nach OVZ-Informationen drei weitere Oberärzte aus diesem Bereich ihre Verträge aufgelöst oder darum gebeten. Das bestätigte die Geschäftsführerin des Klinikums Altenburger Land, Gundula Werner, nun auf Nachfrage. Sie schränkte aber ein, dass einer der drei erst jetzt bekannt gewordenen Oberärzte das Haus schon vor Längerem verlassen habe und daher zu den strukturell unbesetzten sieben Stellen am ZIM gehöre. Dass hier fast 20 Prozent von planmäßig 40 Ärzten fehlen, hatte Werner bereits vor knapp vier Wochen eingeräumt.

Geschäftsführerin sieht individuelle Gründe für neue Kündigungen

Ärzte, Schwestern und Patienten hatten den Großteil der Abgänge gegenüber der OVZ unter anderem mit massiver Arbeitsbelastung, extremem Zeitdruck und fehlender Behandlungszeit in Verbindung gebracht. Insbesondere aufgrund von ungeplanten Abgängen habe die Frequenz von Nacht- und 24-Stunden-Diensten enorm zugenommen, heißt es. Einige Oberärzte empfinden dies sogar als „Erniedrigung“, weil es vielerorts die Ausnahme ist, dass leitendes Personal aktiv in die Dienste eingebunden ist. Zudem seien wegen fehlender Mediziner immer wieder Betten am ZIM gestrichen worden. Mit dieser Situation, die Werner weitgehend eingeräumt hatte, hätten die neuen Kündigungen aber nichts zu tun, erklärte sie. Vielmehr gebe es dafür andere individuelle Gründe.

Jedoch stellte die Geschäftsführerin nicht in Abrede, dass die sich durch den Mangel in den vergangenen Monaten verschlechternden Arbeitsbedingungen auch ein Auslöser sind, warum sich Angestellte nach Alternativen umschauen. Dennoch bezeichnete sie die Kündigungen von nunmehr fünf Ober- und in etwa doppelt so vielen Assistenzärzten binnen eines guten Jahres genauso als „Zufälle“ wie die in diese Zeit fallende Streichung von Betten und die Zusammenlegung zweier Stationen. Dadurch fehlen derzeit noch 18 Betten, was gut vier Prozent der Gesamtkapazität des Hauses ausmacht. Laut Klinikum führt das inzwischen zu einem Patientenschwund. So behandelte man am ZIM von Jahresbeginn bis 31. August acht Prozent weniger Menschen als in derselben Zeit des Vorjahres.

Widersprüchliche Angabe zu unbesetzten Stellen

Allerdings räumte Werner die weiteren Kündigungen nur häppchenweise ein. So bestätigte sie zunächst zwei der drei Namen und verneinte, dass es weitere gebe. Die Frage, ob sie sich da sicher sei, bejahte sie. Erst als die Chefin des Klinikums daraufhin mit dem Namen einer weiteren leitenden Oberärztin, die gekündigt hat, konfrontiert wurde, räumte sie auch diesen im Frühjahr bevorstehenden Abgang ein. Außerdem wusste sie nach OVZ-Informationen schon vor Wochen von den erst jetzt bekannten gewordenen neuen Kündigungen.

Doch nicht nur dadurch nähren sich Zweifel, ob der tatsächliche Mediziner-Mangel am Klinikumnicht noch größer ist. Denn Werner soll nach OVZ-Informationen im Aufsichtsrat davon gesprochen haben, dass aktuell nicht sieben, sondern zehn Stellen und damit ein Viertel der 40 Planstellen im ZIM unbesetzt seien. Diesen Widerspruch wollte sie jedoch nicht kommentieren. Auch die Zahl der Stellenangebote auf der Homepage des Klinikums legt eine andere Zahl fehlender Ärzte nahe. So sucht man dort schon seit Wochen insgesamt 13 neue Ärzte, neun davon im Bereich Innere Medizin. Dabei ist der Ersatz für zwei der nun erst bekannten gewordenen Abgänge noch nicht dabei.

Verbesserung zum Beginn des Jahres erwartet

Die Unterschiede erklärte Klinikumssprecherin Christine Helbig damit, dass man den Bewerberkreis möglichst breit halten wolle. Demnach seien zwei Stellen in der Lungenheilkunde und der Gefäßmedizin jeweils alternativ als Ober- und Assistenz-/Facharztstelle ausgeschrieben worden. Faktisch fehle aber nur je ein Mediziner. Laut Helbig konnte man im Oktober zudem zwei offene Stellen besetzen. Darüber hinaus kehrte eine Ärztin aus der Elternzeit zurück. Weitere drei Einstellungen sollen bis Dezember folgen. Rechnet man die Abgänge dagegen, geht die Sprecherin davon aus, die sieben offenen Stellen am ZIM „bis Ende des Jahres bereits leicht reduziert“ zu haben. „Zu Beginn des Jahres erwarten wir weitere Verbesserungen.“

Trotz der weiter angespannten Personalsituation hält Werner an ihrem Plan fest, die beiden seit Juli zusammengelegten Stationen für Gefäßheilkunde sowie für Hormon- und Nierenerkrankungen zum 1. November wieder komplett zu öffnen. Ob das gelingt oder sich verschiebt, hängt an einem Gespräch mit den Chefärzten der betreffenden Kliniken, das erst kurzfristig stattfinden sollte.

Mit den vollzogenen und geplanten Einstellungen sowie vorhandenem Personal hofft das Krankenhaus auch, die beiden neuen Kündigungen an den Kliniken für Magen-Darm-Erkrankungen und für Hormon- und Nierenerkrankungen auszugleichen. Obwohl in Ersterer die Hälfte der Oberärzte fehlt und die zweite damit ohne Leitung wäre. „In beiden Bereichen haben wir bereits Ärzte in Weiterbildung, welche die Subspezialisierung anstreben oder fast beendet haben“, so Helbig. „Denen können wir nun eine langfristige Perspektive bieten.“

Von Thomas Haegeler