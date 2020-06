Weitere Mitarbeiterin in Altenburger Pflegeheim wird positiv getestet

Altenburg

Eine weitere Mitarbeiterin im Magdalenenstift Altenburg ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie befinde sich in häuslicher Quarantäne. Das teilte das Landratsamt am Freitag mit. Damit erhöht sich die Zahl der Infizierten auf sechs. Den betroffenen drei Mitarbeiterinnen und drei Senioren gehe es gut. Sie zeigten keine Symptome.

100 der 101 am Dienstag vorgenommenen Tests seien negativ. Die letzten sechs Ergebnisse aus dieser Testreihe, die am Freitagnachmittag zunächst noch ausstanden, wurden am Abend nachgemeldet.

Abstriche von allen Bewohnern und Angestellten

Nachdem im Heim zwei Mitarbeiterinnen und drei Senioren Ende Mai positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, hatte das Gesundheitsamt am Dienstag noch mal von allen Bewohnern und Angestellten Abstriche genommen und in einem Labor in Bad Langensalza auswerten lassen (OVZ berichtete). Diese im Vergleich zeitaufwendige Prozedur war vom Chef des Altenburger Zentrallabors, Andreas Meyer, kritisiert worden, da in seinem Institut die Ergebnisse schon Dienstagabend vorgelegen hätten und mögliche Isolationen schon zeitiger möglich gewesen wären, wie er sagte.

Das Pflegeheim Magdalenenstift bleibt wegen des Ausbruchs weiter geschlossen. Es ist die erste Einrichtung dieser Art mit nachgewiesenen Infektionen im Landkreis.

