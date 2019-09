Weitere Panne bei Altenburger Denkmalpreis

Altenburg

Die Pannenserie um den Johann-Georg-Hellbrunn-Preis hat ein weiteres Kapitel bekommen. Nach dem Skandal um die Vergabe der Altenburger Auszeichnung für Denkmalsanierungen im Vorjahr, einer geänderten Richtlinie und dem Fast-Ausfall wegen Formulierungsfehlern vor dem Sommer musste sich der Stadtrat nun ein weiteres Mal damit befassen. Wie aus der letztlich einstimmig verabschiedeten Beschlussvorlage hervorgeht, lag diesmal der Fehler erneut in der Stadtverwaltung. Denn nach dem letzten Beschluss Ende Juni wurde die falsche Version der Vergaberichtlinien im Amtsblatt veröffentlicht.

Neuer Beschluss, aber alter Vergabetext

„Dabei wurde in der Beschlussvorlage die Änderung versehentlich in die ursprüngliche Fassung der Vergaberichtlinie eingefügt“, heißt es zur Begründung, warum das Thema erneut zu behandeln war. „Die Änderungen, welche der Stadtrat am 29.11.2018 aufgrund eines interfraktionellen Antrags beschlossen hatte, blieben dabei unberücksichtigt.“ Heißt: Die vor der Sommerpause beschlossene Verlängerung der Amtszeit der aktuellen Jury-Mitglieder erschien zusammen mit der alten Vergaberichtlinie, in der unter anderem die Teilung des Denkmalpreises oder auch ein vollständiges Aussetzen der Vergabe und das höhere Preisgeld fehlten. Der Lapsus „fiel leider erst nach Veröffentlichung des Beschlusses vom 27.06.2019 auf“, heißt es weiter in der aktuellsten Beschlussbegründung. Die Jury sei aber dennoch handlungsfähig gewesen.

Mit falschem Preisträger fing es an

Dieser Vorfall ist der bisherige Höhepunkt einer Pannenserie. Die begann im Vorjahr damit, dass der nach dem Altenburger Baumeister Hellbrunn benannte Denkmalpreis an die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde gehen sollte, obwohl dies laut Vergaberichtlinie ausgeschlossen war. Wegen seit Jahren fehlender Vorschläge für Kandidaten einigte sich der Stadtrat anschließend auf neue Vorschriften, die jedoch dazu geführt hätten, dass die Vergabe fast ausgefallen wäre, weil es zunächst keine Jury gab.

Von Thomas Haegeler