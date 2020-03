Weitere Veranstaltungen im Altenburger Land abgesagt

Altenburg/Lucka/Meuselwitz

Die Ausbreitung des Coronavirus hat weitere Auswirkungen auf den Veranstaltungskalender im Altenburger Land. Nachdem die Altenburger Stadtverwaltung am Montag entschieden hat, die für den 20. März geplante Frühlingsnacht zu verschieben (OVZ berichtete), steht nun fest, dass auch die für den 21. März geplante Regionalmesse im Goldenen Pflug abgesagt wird. Für beide Termine, heißt es dazu in einer Mitteilung der Stadtverwaltung, sollen noch in diesem Jahr Ausweichtermine gefunden werden. Noch am Mittwoch soll sich zudem entscheiden, ob die Sportparty des Kreissportbundes ( KSB) am 21. März wie geplant stattfinden wird. Der KSB-Vorstand will dazu am Nachmittag beraten.

Landrat sagt Jahresempfang ab

Ebenfalls verschoben wird der für den 27. März geplante Jahresempfang von Landrat Uwe Melzer ( CDU). Nach Rücksprache mit Amtsarzt Stefan Dhein habe sich Melzer am Montag zu diesem Schritt entschlossen, teilt das Landratsamt mit. Durch den Schritt solle das Risiko weiterer Infektionen verringert werden. Der Schutz der Bürger stehe dabei klar an erster Stelle. Wann ein Ersatztermin für die im Lindenau-Museum geplante Veranstaltung, zu der rund 500 Gäste erwartet wurden, gefunden wird, steht derzeit noch nicht fest.

Lucka verschiebt Stadt- und Jubiläumsfest

Auch in Lucka tritt man angesichts der angespannten Situation auf die Bremse. So soll das ursprünglich für das Wochenende vom 26. bis 28. Juni geplante Stadt- und Jubiläumsfest nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt verschoben werden. Neben dem möglichen Gesundheitsrisiko für Bürger und Gäste hätten auch das Risiko eines finanziellen Schadens für die Stadtkasse und die Organisatoren zu der Entscheidung beigetragen, die bereits am 4. März gefällt wurde. Alle involvierten Vereine und weiteren Akteure seien über den Schritt informiert worden. Bereits getroffene Absprachen behalten weiter ihre Gültigkeit, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Meuselwitz hält sich Entscheidung noch offen

Noch offen ist dagegen, ob der für kommenden Freitag, den 20. März, geplante Jahresempfang des Meuselwitzer Stadtrats durchgeführt wird. Man bewerte derzeit regelmäßig die aktuelle Lage und wolle kommenden Montag eine finale Entscheidung treffen, so Bürgermeister Udo Pick (BfM). Weitere Veranstaltungen, etwa das Stadtfest, stünden derzeit nicht zur Debatte. Man werde etwaige Entscheidungen an die jeweils aktuellen Entwicklungen knüpfen und die Situation weiter beobachten.

Von Bastian Fischer