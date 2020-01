Weiterer Schritt für Altenburger Womo-Platz nötig

Altenburg

Die Altenburger Stadtverwaltung hat Wort gehalten und den Wohnmobilstellplatz mit der Gebührenerhöhung wieder in Schuss gebracht. Das war auch dringend nötig, wenn man sich die zunehmend negativen Bewertungen auf einschlägigen Webseiten anschaut. Schließlich verbringt niemand gern Zeit auf einem demolierten und verwahrlosten Platz. Und erst recht will dafür niemand Geld ausgeben. Wenn kaum etwas funktioniert, fühlt man sich unwohl. Da reißt auch die gute Lage nichts mehr raus.

Stadt muss bei Videoüberwachung aufs Tempo drücken

OVZ-Redakteur Thomas Haegeler Quelle: Mario Jahn

Mindestens genauso wichtig wie die Reparaturen an der Infrastruktur ist freilich die Umrüstung des Bezahlsystems von Münzen auf Wertmarken oder -chips. Denn nichts nervt mehr als der ständige Gedanke, 50-Cent-Münzen horten zu müssen, um auf Toilette und in die Dusche gehen oder sich und sein Gefährt mit Strom versorgen zu können. Die Wertmarken, die offenbar unter anderem im nahen Parkhotel verkauft werden sollen, kommen schneller als gedacht und sind zweifellos ein Fortschritt. Denn dadurch wird das Knacken der Automaten sinnlos und ein Anlass für die Zerstörung eliminiert. Noch besser, weil touristenfreundlicher und Stand der Technik im 21. Jahrhundert wäre freilich ein digitales Bezahlsystem per App, Paypal und Co. Aber das kostet eben auch mehr Geld – und davon hat Altenburg zu wenig.

Wer nun kritisiert, die Investitionen in den Wohnmobilstellplatz seien wegen des Vandalismus-Problemsvergebene Liebesmüh’, hat aber nicht ganz Unrecht. Denn bis die Kameras hängen, ist das Risiko der erneuten Zerstörung ziemlich groß. Schon deshalb muss die Stadt aufs Gaspedal treten. Sonst steht die nächste Wohnmobilsaison trotz großem Aufwands unter keinem guten Stern.

Von Thomas Haegeler