Welche Erfahrungen haben Schulen im Altenburger Land im Lockdown gemacht?

Altenburg

Mit der Zeugnisübergabe am 19. Februar geht in Thüringen das zweite Schulhalbjahr zu Ende, das im Schatten der Corona-Schutzverordnungen stand. Grundschulen, Regelschulen und Gymnasien im Altenburger Land schildern anhand von fünf Kernfragen, wie sich das häusliche Lernen und die sich regelmäßig ändernde Sicherheitslage ausgewirkt haben.

Wie gelingt in diesen Zeiten die Benotung?

In den Schulen im Altenburger Land wurde im letzten Schuljahr nicht jede Leistung bewertet. So war laut Steffen Naundorf, Schulleiter der Martin-Luther-Grundschule in Altenburg, eine klassische Notengebung nur im September möglich. Die Wilhelm-Busch-Grundschule in der Skatstadt äußert in diesem Zusammenhang die Bedenken, man könne nicht bewerten, was die Kinder in den Lernzeiten zuhause gemacht haben. Es sei nie gesagt, dass die Eltern nicht mitgemacht haben. „Es ist an sich eine gute Sache, wenn die Eltern ihre Kinder unterstützten, aber es ist dann kein wirklich reelles Bild, welchen Leistungsstand das Kind momentan hat“, heißt es dazu aus der Busch-Grundschule. Daher werden schulübergreifend manche Fächer nur mit einem Vermerk wie ‚teilgenommen‘ oder ‚belegt‘ versehen.

Funktioniert die Technik?

Die Anpassung an die neuen technischen Gegebenheiten hat bei den Schulen im Kreis größtenteils gut funktioniert. Ein Beispiel bietet das Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium in Meuselwitz, das erst kürzlich mit einer Videosprechstunde gestartet ist, um den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern online Feedback geben zu können. Zudem habe man laut der stellvertretenden Schulleiterin Petra Telzer den Wlan-Empfang im Gymnasium verbessert und Headsets für die Lehrerinnen und Lehrer angeschafft. Genau wie andere Schulen im Altenburger Land hat das Meuselwitzer Gymnasium Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler geschaffen, die noch kein gutes Internet haben. So seien in der Schule drei Räume vorbereitet worden, in denen sich an PCs und Laptops mit Wlan-Zugang eingeloggt werden könne.

Allerdings gibt es teilweise noch technische Probleme: So spricht Telzer von Schwierigkeiten mit der digitalen Lernsoftware. „Wenn wir früh in die Thüringer Schulcloud gehen wollen, haben wir das Problem, dass wir da nicht hineinkommen, weil sie überlastet ist.“ Ihrer Schule sei allerdings Hilfe zugesichert worden.

Halbes Jahr Probeunterricht als Konzept für die Zukunft?

Eine Veränderung, die vor allem die Thüringer Viertklässlerinnen und Viertklässler betrifft, ist die Abschaffung der dreitätigen Probebeschulung an Gymnasien. Diese altbewährte Praxis wird das kommende Schuljahr zum zweiten Mal ersetzt durch eine halbjährige Probezeit, die alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrer Bildungsempfehlung durchlaufen können.

Thomas Lahr, Schulleiter des Altenburger Friedrichgymnasiums, ist mit der alten Regelung sowieso nicht wirklich zufrieden: „Ich halte den Probeunterricht für kein geeignetes Verfahren, um mit Schülern, die keine Empfehlung erhalten haben und demzufolge die Notenvoraussetzungen nicht erfüllt haben, das Übertrittsverfahren mit dem Probeunterricht abzuschließen. Ich glaube, dass diese Notmaßnahmen, die man jetzt zweimal durchgeführt hat, eine günstige Möglichkeit bieten, über das ganze Übertrittsverfahren noch einmal intensiv nachzudenken.“ Für ihn hat das Konzept des Probeunterrichts durchaus Zukunftspotenzial. „Ich bin insgesamt gesehen über diese Konstellation – so wie wir sie jetzt haben – nicht unglücklich. Vor allen Dingen deshalb, weil es unseren Blick auf dieses Übertrittsverfahren generell noch einmal schärft und wir im Ergebnis dann hoffentlich bleibende Entscheidungen treffen können, die den Beteiligten insgesamt besser gerecht werden und eine bessere Gleichbehandlung aller übertretenden Schüler gewährleisten.“

Sinken durchs häusliche Lernen die Leistungen ab?

In einem Punkt sind sich viele Schulen ebenfalls einig: Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler haben während des Lockdowns und des Homeschoolings nicht signifikant nachgelassen. So berichtet etwa Sylvia Most, Schulleiterin der Regelschule Insobeum in Rositz, der diesjährige Leistungsdurchschnitt sei nicht anders als sonst.

Auch Schulleiter Naundorf äußert sich zuversichtlich: „Die Leistungen der Schüler werden dennoch erbracht. Sie bekommen ja vordergründig Übungsaufgaben und im Rücklauf bemerke ich, dass sie durchaus in der Lage sind, damit gut voranzukommen.“

Für ihn liegt die Problematik dafür an anderer Stelle: „Ich würde eher sagen, unseren Kindern fehlt mitunter die Konzentrationsfähigkeit, die Ausdauer, wirklich länger an einem Lernstoff zu arbeiten. Das geht meines Erachtens nach ein bisschen verloren. Auch das Sozialgefüge in den Klassen ist ja momentan ein bisschen auf Eis gelegt, weil sie sich kaum treffen. Ich denke mal, das hat einen größeren Schwerpunkt, was die Kinder anbelangt.“

Rückkehr zum Präsenzunterricht: Sofort oder lieber noch warten?

Allen befragten Schulen im Altenburger Land ist trotz der recht guten Bewältigung der Lage der Wunsch gemein, möglichst bald wieder mit dem Präsenzunterricht fortfahren zu können. So äußert sich zum Beispiel Kerstin Peitzsch, Schulleiterin der Staatlichen Regelschule Lucka: „Nichts ersetzt die tägliche Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern, das Miteinander hier in der Schule. Wir wünschen uns das zurück, weil wir nicht sicherstellen können, dass wir alle unsere Schüler auch über diese Distanz über so eine lange Zeit erreichen können. Und das ist ja unser Anspruch.“

Allerdings mahnt Schulleiter Naundorf, auch die aktuelle Gesundheitslage nicht aus dem Blick zu verlieren: „Rein aus den Gründen des Sozialgefüges, des Sozialverhaltens und auch des Lernverhaltens der Kinder wäre es natürlich wirklich an der Zeit, dass die Kinder so schnell wie möglich wieder in die Schule kommen. Aber man muss auch die Inzidenzwerte im Altenburger Land betrachten und die ganzen Entscheidungen, die im Zusammenhang damit gefällt wurden. Aus diesem Grund ist es schon ratsam bei der Schulöffnung zunächst stufenweise langsam einzusteigen.“

Zumindest letzterer Wunsch ist inzwischen in Erfüllung gegangen. Ab kommendem Montag öffnen die Schulen im Freistaat wieder ihre Türen (LVZ berichtete). Als erstes, so die Entscheidung der Landesregierung, kehren die Grundschulen in den eingeschränkten Regelbetrieb zurück, die Schulpflicht bleibt jedoch ausgesetzt. Ab 1. März sind dann die Klassen 5 und 6 an der Reihe, hier entscheiden die Schulleiter über Wechselunterricht oder das Lernen in festen Gruppen. Nach dem gleichen Prinzip sollen dann auch die Schüler ab den 7. Klassen zurückkehren können – sofern die Inzidenz unter 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern liegt. Normaler Regelbetrieb soll erst ab einer Inzidenz von 50 möglich sein.

Von Tobias Wagner