Altenburg

Wer bei der Familie Sternitzky in Göhren zu Gast ist, wird verwöhnt: Zum Kaffee servieren die Geschwister Junis, Jorit und Jispa selbst „gebackene“ Sandkuchen in zahlreichen bunten Förmchen, während die Eltern Conny und Sascha entspannt am großen Gartentisch aus dunklem Holz sitzen und im Gespräch immer ein Auge und ein Ohr auf ihre drei herumtollenden Kinder werfen. Baby Jelin, Sprössling Nummer vier, schläft derweil ruhig in der Babywippe.

Junis, Jorit und Jispa (v.l.) bauen und „backen“ gern im Sandkasten. Zusammen mit Papa Sascha Sternitzky macht das noch mehr Spaß. Quelle: Mario Jahn

Conny und Sascha Sternitzky liegen mit ihren vier Kindern deutlich über dem deutschen Durchschnitt der 1,5 Kinder pro Familie. Umso bedeutungsvoller ist für sie der 20. September, wenn Thüringen – zum nunmehr dritten Mal – die Kleinen sogar mit einem Feiertag bedenkt – dem Weltkindertag.

Gelegenheit für eine Analyse aus berufenem Munde: Wie lebt es sich als kinderreiche Familie im Altenburger Land? Ist der Landkreis eine gute Heimat für Familien?

Familienfreundlichkeit: Berlin vs. Göhren

„Für Familien definitiv“, sagt Sascha Sternitzky bestimmt. Es war vor ein paar Jahren die Idee des Berliners, zurück in die Nähe der Familie seiner Frau Conny zu ziehen, einer gebürtigen Altenburgerin. „Junis ist noch in Berlin geboren“, erzählt Sascha mit einem Blick auf seine Älteste, die siebenjährige Tochter. „Und da haben wir uns schon Gedanken gemacht: Kann man die Kinder irgendwann alleine zum Spielplatz laufen lassen, über fünf Hauptstraßen in der großen Stadt?“

Hier in Göhren, einem kleinen Dorf ein paar Kilometer südwestlich von Altenburg, haben sie ihren privaten Spielplatz direkt im Garten: Sandkasten, Rutsche, Klettergerüst.

Im Garten der Familie gibt es eine privaten Spielplatz. Junis und Jorit zieht es oft hoch hinaus. Quelle: Mario Jahn

„Organisation ist alles“

Sascha Sternitzky ist Erzieher und stellvertretender Hortleiter an der Freien integrativen Grundschule Känguru im Altenburger Ortsteil Ehrenberg. Conny Sternitzky arbeitet im Studienzentrum des Altenburger Klinikums im Bereich Forschung, in der Neurologie. Bis Mai nächsten Jahres ist sie noch mit der im Mai geborenen Jelin im Mutterschutz. Beide stellen klar: „Organisation ist alles.“ Und Conny fügt hinzu: „Wer sagt, es wäre nicht anstrengend, der lügt.“ Dennoch haben beide immer ein nachsichtiges Lächeln auf den Lippen, selbst wenn sie die Kleinen zur Rücksichtnahme ermahnen müssen.

Mama Conny Sternitzky ist mit der vier Monate jungen Jelin noch in Elternzeit. Quelle: Mario Jahn

Leidiges Thema: Kita-Beiträge

So wohl sie sich in ihrem Zuhause in Göhren auch fühlen – es gibt einige Punkte, die den Sternitzkys immer wieder im Bezug auf Familien auffallen. Ein großes Thema: die Finanzierung eines Kita-Platzes. Sascha rechnet vor: „Der Normalsatz Kindergeld liegt bei rund 200 Euro. In unserer vorherigen Kita haben wir für einen Platz ohne Verpflegung 240 Euro gezahlt. 50 Euro kommen monatlich fürs Essen dazu. Da bist du bei knapp 300 Euro pro Kind und hast vom Kindergeld noch nichts gekonnt.“

Da beide Elternteile voll arbeiten, gibt es zum Kita-Platz keine Alternative. „Da hapert’s schon sehr an der Unterstützung“, sagt Sascha. Wenn die monatlichen Fixkosten so hoch sind, bleibt natürlich weniger für Freizeit-Ausgaben. „So ein Ausflug in den Leipziger Zoo geht einmal im Jahr.“ Die Argumentation, dass man sich Kinder „leisten“ können müsse, wollte Conny früher nie hören. „Das darf eigentlich kein Ausschlussgrund sein. Ist es aber in Deutschland“, sagt Sascha.

Nicht nur zum Weltkindertag geht es bei Junis, Jispa und den anderen oft lebhaft zu. Quelle: Mario Jahn

Deutschland: Kinder gelten als Störfaktor

Conny wünscht sich „ein bisschen mehr Skandinavien in Altenburg“. Denn der Umgang mit Kindern sei dort ein anderer, sie würden dort auch weit weniger als Störfaktor wahrgenommen als in Deutschland. „Da ist mehr Verständnis, mehr Akzeptanz“, hat Sascha beobachtet. Und in Altenburg reagierten manche verwundert oder befremdet, wenn Sascha und Conny von ihren vier Kindern erzählen. „Vom selben Mann?“ sei oft die erste Frage. Gefolgt von: „Ihr wohnt sicher in Nord?“. Gemeint ist die Plattenbausiedlung am Rande der Stadt. Die Blicke, die kommen, machen Conny nicht zu schaffen, sie registriert sie dennoch.

Bei Familie Sternitzky wird das soziale Miteinander groß geschrieben. Nicht nur beim Zähneputzen. Quelle: Mario Jahn

Was fehlt? Große Parkplätze, Barrierefreiheit, Internet

Die Stärke einer großen Familie sehen beide im Sozialen. „Das steht im Vordergrund. Nicht das Materielle.“ Dennoch wünschen sich die Sternitzkys mehr Unterstützung, wenn es um kinderreiche Familien geht. Mehr Barrierefreiheit für den Kinderwagen. Familienparkplätze in der Innenstadt. Und an Homeschooling für Junis, die in die zweite Klasse geht, wollen sie noch gar nicht denken – Stichwort Breitbandausbau.

Die Thüringer Familienkarte dagegen sei eine tolle Aktion gewesen. „Es kommt wirklich nur den Kindern zugute. Wir haben vier Familienkarten bekommen für jeweils 50 Euro. Wir waren damit im Kino, wir waren mehrmals im Freizeitbad Tatami. Ganz, ganz toll.“

Schon vor der Haustür ist zu sehen, dass die Familie groß ist. Quelle: Mario Jahn

Wahlkampf: Familie fühlt sich im Stich gelassen

Dass diese Karten nun im Zuge des Wahlkampfs aufkamen, hinterlässt bei den Eltern dennoch einen leicht bitteren Nachgeschmack – denn angesprochen fühlen sich Sascha und Conny von keiner Partei so richtig. „Wir als Familie fühlten uns in den vergangenen Monaten im Stich gelassen. Da geht jegliches Vertrauen verloren“, sagt Sascha. Und Conny fügt hinzu: „Ich kann es nicht mehr ertragen. Dass Politiker behaupten, sie seien familienfreundlich und setzen an ihrem ersten Arbeitstag nach der Wahl etwas um, das total unattraktiv für Familien ist.“

Im Verlauf des Gesprächs ist das „Sandkuchenbuffet“ auf dem Gartentisch auf eine stattliche Größe angewachsen. „Und räumt ihr das dann auch wieder weg?“, fragt Conny die schwer schuftende Junis mit einem gespielt strengen Blick. Ein Augenrollen, ab zum Sandkasten und im Weggang: „Jaaahaaa!“

Von Katharina Stork