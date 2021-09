Altenburg/Erfurt

Das Argument ist besonders bei Gegnern der Corona-Schutzmaßnahmen beliebt. Die strengen Lockdown-Regeln führten zu sozialer Isolation, argumentieren sie, würden damit Depressionen und andere psychische Erkrankungen befeuern und schließlich zu mehr Suiziden führen. Zumindest für das Altenburger Land lässt sich diese Kausalkette nicht mit Zahlen belegen. In Thüringen sieht das jedoch anders aus. Allerdings gilt es, die Situation differenziert zu betrachten.

Suizidrate im Kreis sinkt leicht

„Die Suizidrate hat sich nicht erhöht durch Corona“, sagt der Vorsitzende des Psychiatriebeirats des Altenburger Landes, Dr. Christian Schäfer, anlässlich seines jährlichen Berichts mit Blick auf die Zahlen des Kreises. „Wir sind zwar gebeutelt, aber es ist nichts Gravierendes passiert.“ Demnach verzeichnete das Gesundheitsamt im Vorjahr elf Selbstmorde im Landkreis, was sogar einer weniger war als 2019. Damit machten die Todesfälle durch vorsätzliche Selbstbeschädigung, wie Suizide im Amtsdeutsch genannt werden, 2020 rund 0,75 Prozent der in Summe 1466 Verstorbenen aus. Damit ging auch die Selbstmordrate im Vergleich zu 2019, als sie bei rund 0,87 Prozent lag, zurück, weil hier mit 1377 insgesamt weniger Bewohner des Kreises starben.

Nachfrage nach ambulanten Angeboten gleichbleibend

Etwas anders sah es im Vorjahr mit der Nutzung ambulanter Angebote, wie der Suchtberatung oder der Tagesstätte für Menschen mit psychischen Erkrankungen, aus. „Die ambulanten Dienste wurden gleichbleibend in Anspruch genommen“, so Schäfer. Das erstaunt etwas, weil diese doch aufgrund des Lockdowns und der Kontaktbeschränkungen lange geschlossen blieben. „Hier ist man relativ kreativ gewesen und ist zum Beispiel auf Spaziergänge mit Patienten ausgewichen“, erklärt der Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Evangelischen Lukasstiftung Altenburg die konstante Nachfrage.

Hilfe bei Depressionen und seelischer Not Sie leiden an Depressionen oder haben Suizidgedanken? Hilfe gibt es am Infotelefon Depression der Stiftung Deutsche Depressionshilfe unter der Telefonnummer 0800 33 44 53 3 (kostenfrei). Betroffene können sich auch an die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle in Altenburg wenden – unter der Telefonnummer 03447 514214, per E-Mail an m.vogt@horizonte-altenburg.de oder auch im Internet unter www.lukasstiftung-altenburg.de/horizonte_home_de.html bei der Online-Beratung. Außerhalb der Telefonzeiten gibt es Hilfe bei der kostenfreien Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222.

Sinkende Fälle in Psychiatrie, aber schwerere Verläufe

Das zeigt schon, dass psychische Probleme mit Corona im Altenburger Land keineswegs abgenommen haben, auch wenn die Fallzahlen der Klinik für Psychiatrie das nahelegen. So gingen die dortigen Behandlungen im Vorjahr um etwa 5000 auf 31 000 Fälle zurück, was aber weniger am sinkenden Bedarf als mehr an den Corona-Beschränkungen lag. Denn deswegen konnten etwa Zimmer nicht voll belegt werden und zudem stellte die Psychiatrie zeitweise Pflegepersonal zur Pandemiebekämpfung ans Klinikum ab.

„In der Krise verschwinden leichte Neurosen oder psychische Krankheiten, aber die Schwere der Fälle nimmt zu“, berichtet Schäfer weiter. „Schwere Fälle werden also noch schwerer.“ Ansonsten gelte generell, dass „Digitalisierung bei psychiatrischen Patienten schwierig“ sei. „Es gab zwar die Umstellung auf regelmäßige telefonische Kontakte, aber hier braucht man das persönliche Gespräch.“ Das ist auch das, was Schäfer mit „der Banalität des Alltäglichen“ meint. „Zusammen einen Kaffee zu trinken ist besser als ein Gespräch am Telefon.“

Thüringen schert aus Bundestrend aus

Anders sieht es im ganzen Freistaat aus, wo die Suizidrate deutlich höher liegt. Wie das Thüringer Landesamt für Statistik (TLS) mitteilte, nahmen sich im seit März bundesweit von den Corona-Maßnahmen geprägten Vorjahr landesweit 328 Menschen das Leben, was einem Anteil von knapp 1,09 Prozent der Verstorbenen in Thüringen entspricht. Das waren 42 oder 14,7 Prozent mehr als noch 2019, als der Anteil der Selbsttötungen noch bei rund 0,98 Prozent der Todesursachen lag.

Damit schert Thüringen auch aus dem Bundestrend aus, bei dem die Zahl der Suizide 2020 im Vorjahresvergleich um 476 oder knapp 5,3 Prozent auf 8565 zurückging. Damit lag der Anteil der Selbstmorde bei den bundesweit gestorbenen Menschen bei rund 0,87 Prozent (2019: 0,96 Prozent) und damit nur leicht höher als im Altenburger Land. Allerdings weisen sowohl die Statistiker des Bundes als auch des TLS darauf hin, dass es sich bei den Suiziden noch um vorläufige Zahlen handelt, weil erst 99,6 Prozent der dafür nötigen Daten ausgewertet seien. Demnach seien etwa dadurch noch Korrekturen möglich, wenn jemand woanders gestorben ist, als er gemeldet war.

Das ist der Psychiatriebeirat des Altenburger Landes Der Psychiatriebeirat des Altenburger Landes ist ein beratendes Gremium des Kreistags. Er besteht derzeit aus zehn Mitgliedern. Das Gremium setzt sich aus Vertretern von Selbsthilfegruppen, ambulanter Dienste, der Evangelischen Lukasstiftung Altenburg, des Gesundheitsamtes Altenburger Land und aus Kreisräten zusammen. Vorsitzender ist der Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Dr. Christian Schäfer. Als Koordinator fungiert Amtsarzt Professor Stefan Dhein beziehungsweise seine Vertretung. Das Gremium beschäftigt sich mit der psychischen Gesundheit der Menschen im Altenburger Land.

Von Thomas Haegeler