Wenig Impfstoff, lange Listen: So läuft das Impfen im Altenburger Land

Altenburg/Meuselwitz/Schmölln

Quillt die Impf-Warteliste schon über? „Ja“, sagt die Schmöllner Hausärztin Marlies Schmiedel. „Es ist aufwändig, aber wir ziehen durch“, sagt sie voller Überzeugung. Seit Anfang April können Impfwillige im Landkreis die Spritze auch von ihrem Hausarzt gesetzt bekommen, um sich gegen Covid-19 zu schützen. Der Andrang, der sich zu Beginn abzeichnete, nimmt auch nach gut einem Monat nicht ab – im Gegenteil. Seit kurzem können sich auch Angehörige der Priorisierungsgruppe 3 impfen lassen. Marlies Schmiedel hat in ihrer Praxis daher eine Extra-Impfsprechstunde eingeführt. „Nach der Impfung müssen die Patienten noch etwas verweilen und da wurden irgendwann die Sitzplätze knapp“, erklärt sie.

Hausbesuche in der Mittagspause

Also nutzt ihre Praxis den Donnerstagvormittag, an dem normalerweise nur Hausbesuche durchgeführt werden. Jetzt wird nur geimpft und die Hausbesuche verschieben sich in die Mittagspause.

36 Impfungen pro Woche können in Marlies Schmiedels Praxis durchschnittlich durchgeführt werden – wenn genügend Impfstoff geliefert wird. „Meistens kriegen wir ihn, aber nicht immer“, sagt Schmiedel dazu. Sie verimpft nur Biontech. Um eine Durchstechflasche Astrazeneca zu leeren, müsste sie zehn Impfungen damit durchführen – dafür ist die Bereitschaft ihrer Patienten zu niedrig. „Viele sind verunsichert und wollen Astrazeneca nicht“, beobachtet die Allgemeinmedizinerin.

1380 Impfungen pro Woche in der Impfstelle Schmölln

Den durchschnittlichen 36 Impfungen in der Praxis von Marlies Schmiedel stehen im Schmöllner Impfzentrum, das von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) betrieben wird, 1380 Impfungen pro Woche gegenüber. Und doch stellt Schmiedel fest, dass gerade ältere Patienten lieber länger auf einen Impftermin warten, als ins Impfzentrum zu gehen. Denn bei ihrer Ärztin fühlten sie sich besser aufgehoben.

Diese Tendenz schlägt sich auch auf der Warteliste der Meuselwitzer Allgemeinmedizinerin Hella Mohr nieder. Die umfasst gut 150 Patienten, die ihre Impfung gerne von der Hausärztin erhalten würden. In ihrer Praxis können pro Woche zwischen 24 und 30 Impfungen durchgeführt werden. „Mehr würden wir nicht schaffen, auch wenn wir wollten“, sagt Hella Mohr. Einerseits aus Zeitgründen, andererseits weil sie gar nicht mehr Impfstoff bestellen könnte – weil nicht genügend vorhanden ist. „Der Aufwand ist sehr groß für unsere Praxis. Aber so wie es momentan läuft, geht es gerade.“

Biontech werktags, Astrazeneca am Wochenende

In der Impfstelle Schmölln wurden Stand Montag bisher 8595 Erstimpfungen und 6018 Zweitimpfungen vorgenommen, informiert KVT-Pressesprecherin Luise Ihle. Von Montag bis Freitag wird der Biontech-Impfstoff, am Wochenende das Astrazeneca-Vakzin verwendet. Die Termine werden im Vier-Minuten-Takt vergeben, am Wochenende liegen zwischen den einzelnen Terminen nur drei Minuten. „Was geliefert wird, wird auch verimpft. Es gibt daher keine Termine mehr, weil alle Termine, für die es Impfstoff gab, bereits recht zügig vergeben waren – wie an jeder anderen Impfstelle in Thüringen auch“, erklärt Luise Ihle. Auch hier reißt der Andrang also nicht ab.

Immer wieder gebe es Leute, die ihren Termin unentschuldigt nicht wahrnehmen. Ob das jedoch im Zusammenhang mit der Akzeptanz von Astrazeneca steht, kann die KVT nicht nachvollziehen. Auf der thüringischen Informationsseite zum Thema Impfen sind derzeit Termine bis zum 18. Mai einsehbar. Sobald die Seite wieder für die Terminvergabe geöffnet wird, können wieder Termine für die folgenden zwölf Wochen gebucht werden, so Ihle.

Mehr Impfstoff brächte mehr Schwung in die Sache

Aber mehr Termine helfen nicht, wenn der Impfstoff nicht mehr wird. Das sagt auch Marlies Schmiedel: „Sobald mehr Impfstoff verfügbar ist, kommt Schwung in die Sache.“ Sie würde gerne mehr impfen, aber die 36 Impfungen wöchentlich sind meist das Maximum, das ihr zugestanden wird.

„Wir bestellen den Impfstoff bei der Apotheke und bekommen am Freitag mitgeteilt, mit wie viel wir für die kommende Woche rechnen können.“ Am Montag erfolge die Lieferung und dann starten die Telefonate, um den Patienten auf der Warteliste eine Impfung für diese Woche anzubieten. „Und wenn mal jemand nicht kommt, folgt der Griff zum Hörer: Die Liste ist lang genug.“

In dieser Woche starten auch bei ihr die ersten Zweitimpfungen. Angst, dass jemand seinen Nachfolgetermin verbummelt oder schwänzt, hat die Ärztin nicht, genau so wenig wie die Meuselwitzer Hausärztin Hella Mohr. „Unsere Patienten sind einfach froh, geimpft zu werden.“

Von Katharina Stork