Wenige Händler und viel Platz – regionale Anbieter bleiben Altenburg fern

Altenburg

Es war übersichtlich zum Wochenmarkt am Mittwoch in Altenburgs Stadtzentrum. Wo sonst Händler dicht gedrängt stehen, zeugten Lücken und freie Flächen davon, dass offensichtlich deutlich weniger Stände aufgebaut waren als gewohnt. Und das bereits in der zweiten Woche in Folge, denn auch zum ersten Altenburger Wochenmarkt 2020 gab es ein vergleichsweise geringes Angebot. Vor allem etliche regionale Anbieter – von Fleischer über Bäcker bis hin zu Blumen- und Gemüseanbieter – fehlten.

Viele Händler im Urlaub

Das sei nichts Ungewöhnliches in den Monaten Januar und Februar, heißt es dazu aus dem Rathaus der Skatstadt. In den Wintermonaten zu Beginn des Jahres sei es üblich, dass der eine oder andere Anbieter nicht kommt. „Das liegt zum einen an der Jahreszeit. Produkte wie Obst, Gemüse oder Blumen haben momentan eben keine Saison, weshalb manche Betriebe derzeit nicht auf den Wochenmärkten Handel treiben. Zum anderen werden Januar und Februar von den Händlern gern für die Urlaubszeit genutzt“, begründet Rathaussprecher Christian Bettels die Flaute auf dem Wochenmarkt.

Charme soll erhalten bleiben

Jedoch werde in der Stadtverwaltung davon ausgegangen, so Bettels weiter, dass sich das gewohnte Markttreiben in den nächsten Wochen wieder einstellt. „Wir haben derzeit keine Hinweise, dass eine bestimmte Zahl von Händlern nicht mehr zu unserem Wochenmarkt kommen möchte“, zitiert Bettels Informationen aus dem zuständigen Ordnungsamt.

Zwar könne nicht ausgeschlossen werden, dass im Laufe des Jahres Veränderungen oder Absagen eintreten. Das habe es aber auch bereits in der Vergangenheit gegeben. „Das kann viel Gründe haben: Krankheit, Alter oder geschäftliche Aspekte“, so Bettels.

Der Charme des Wochenmarktes, den üblicherweise die vielen regionalen Produzenten, Handwerker und Direktvermarkter ausmachen, werde aber erhalten bleiben.

Von Jörg Reuter