Der Kreishaushalt für 2021, der dem Kreistag in der kommenden Woche zur Beschlussfassung vorliegt, birgt einige Überraschungen. So wird weniger Geld in Schulen investiert als noch in diesem Jahr, dafür mehr in Straßen. Das meiste Geld muss erneut für Sozialleistungen – wie für Hartz IV – eingeplant werden.