Fast leere Kisten und halbvolle Regale: So sieht es am Montagmittag in der Tafel Altenburg aus. Denn die Lebensmittelspenden sind knapp – während die Zahl der Bedürftigen zunimmt.

Seit Putins Krieg gegen die Ukraine seien viele Geflüchtete gekommen, berichtet Chef Peter Albrecht. „Vorher waren es am Tag so 70 bis 90 Bedürftige, jetzt sind es über 100“, berichtet er. Besonders viele ukrainische Frauen mit Kindern kämen zur Tafel. „Die sind alle sehr nett“, sagt Albrecht. „Und die schätzen die Sachen oft mehr.“

„Nur noch eine halbevolle Kiste“

Die Lebensmittel der Tafel werden von etwa 40 Supermärkten in der Region bezogen. Doch diese Spenden werden seit dem vergangenen Herbst immer weniger, so Albrecht. Aktuell seien im Lager noch zehn Kisten mit Lebensmitteln. Das reiche gerade mal bis zum nächsten Vormittag um 11 Uhr. „Bei Kaufland haben wir immer zehn bis zwölf Kisten bekommen, jetzt ist es oft nur noch eine halbvolle Kiste.“

Spenden gesucht Tafel-Chef Peter Albrecht bittet dringend um Lebensmittelspenden aus dem Altenburger Land. Wer etwas abgeben möchte, kann entweder selbst von Montag bis Freitag zwischen 9 und 14 Uhr in der Gabelentzstraße 6 vorbeikommen, oder ihn unter der Nummer 0157 713 50280 kontaktieren. Benötigt werden neben Konserven vor allem Milchprodukte, Obst, Gemüse, Nudeln und Kartoffeln. Das Einzige, wovon wirklich genug vorrätig ist, seien Zwiebeln.

Woran das liegt, weiß er nicht. Auf seine Nachfrage habe er keine Antwort erhalten. Oft seien die Lebensmittel auch vergammelt und landen dann eben nur noch in der Tonne, erzählt Albrecht verärgert. Auf eine Anfrage der LVZ reagiert die Öffentlichkeitsarbeit von Kaufland: „Bundesweit unterstützen viele unserer Filialen regelmäßig die örtlichen Tafeln mit einwandfrei genießbaren, aber nicht mehr verkaufsfähigen Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Gebrauchs, so auch in Altenburg.“ Auf die Frage nach den reduzierten Spenden gibt es keine Antwort.

Ein Korb pro Person

Albrecht erzählt, dass sich das Abholen von Lebensmitteln für die Tafeln deshalb kaum mehr lohne. „Der Sprit ist so teuer.“ Angesichts der Knappheit des Angebots darf nun jeder Einkäufer und jede Einkäuferin nur noch einen Korb voll mitnehmen. Das gab es bislang noch nicht, sagt Albrecht. Und den Laden früher zu schließen, sei nur im Notfall eine Option. „Viele Leute kommen ja auch später, aber dann gibt es eben nicht mehr viel.“ In der vergangenen Woche seien einige Kunden bereits mit leeren Händen aus dem Laden gegangen. Angesichts der zunehmenden Zahl an Geflüchteten aus der Ukraine wirkt Peter Albrecht verzweifelt. „Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll.“

Von Yvonne Schmidt