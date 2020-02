Große Freude in der Meuselwitzer Stadtbibliothek: Die Einrichtung in der Lutherstraße kann nun doch auf das lang ersehnte Onleihe-Angebot hoffen. Das Geld dafür soll in den diesjährigen Haushalt eingestellt werden. Und Leiterin Sabine Grundmann kann noch eine weitere gute Nachricht verkünden.