Wenn der Nachbar nervt: Der Altenburger Stefan Sosic schlichtet Streit an seinem Wohnzimmertisch

Altenburg

Gemütlich ist es in der guten Stube von Stefan Sosic. Doch nicht bei jedem Besuch kommen Kaffee und Kuchen auf den gekachelten Couchtisch, sondern öfter auch mal handfeste Konflikte. Denn der 78-Jährige ist öffentlich gewählter Schiedsmann für das Amtsgericht Altenburg – und lädt die zerstrittenen Parteien am liebsten zu sich nach Hause ein. „Normalerweise saßen wir immer bei mir im Arbeitszimmer, aber da ist seit der Pandemie zu wenig Platz“, erklärt Sosic. Zum Glück sei sein Wohnzimmer groß genug und das mit dem Abstand machbar. „Jetzt, wo viele geimpft sind, können die Leute auch endlich wieder zu mir kommen“, spricht er ein Problem an, dass ihn – neben einer ,richtigen‘ Verhandlung – in 2021 zu insgesamt vier so genannten „Haustürgeschäften“ zwang.

Kein tragfähiger Beschluss möglich

Was nach Staubsaugerverkauf zwischen Tür und Angel klingt, meint eigentlich die sehr abspeckte Variante eines Ehrenamts, das den pensionierten Berufsschullehrer schon seit 1973 begleitet. „Bei einem ,Haustürgeschäft‘ kann ich nur zu beiden Parteien separat hinfahren, mir den Konflikt schildern lassen, ohne dass es zu einer richtigen Verhandlung oder gar einer Einigung samt tragfähigem Beschluss kommt“, bedauert Sosic. Eine sehr unbefriedigende Situation sei das für alle Beteiligten, „wobei es manchen schon hilft, wenn einfach mal ein Unbeteiligter zuhört.“

Wenn die Hecke plötzlich stört

Die Geschichten, die ihm dabei zu Ohren kommen, sind sehr oft botanischer Art und wurzeln oft viel tiefer, als das eigentliche Streitobjekt. „Plötzlich ist eine Hecke zu hoch, die seit Jahren auf der Grundstücksgrenze wuchs. Oder eine Birke stört, die schon lange vor dem Hauskauf dort stand, weil es zwischenmenschlich nicht mehr passt“, schildert er Klassiker aus seinem schiedsmännischen Alltag. Auch „geschenkte“ Kleingärten bieten laut Sosic idealen Nährboden für den gemeinen Zankapfel. „Vielen ist nicht klar, welche Verpflichtungen sie als Gartenbesitzer haben.“

Gang zur Schiedsstelle in Thüringen kein Muss

Ob Sachbeschädigung, einfache Körperverletzung oder Beleidigung – es gibt wenig, womit sich Stefan Sosic im Rahmen seiner Zuständigkeit als Schiedsmann noch nicht befasst hat. Der Weg, wie er zu einem neuen Fall kommt, ist dabei immer der Gleiche: Erst klingelt sein Festnetz, gefolgt von einem Gespräch und bestenfalls einem „Können wir machen“ von Sosic, woraufhin ein offizieller Antrag auf Schlichtung bei der Schiedsstelle gestellt wird. Ginge es nach dem begeisterten Skatspieler, müsste jeder genau dazu verpflichtet werden, statt direkt ein Gericht mit seinem Anliegen zu behelligen. „Wir könnten viel mehr machen, wollen die Gerichte entlasten und sind noch dazu viel günstiger als ein Rechtsstreit vor Gericht“, führt er auf. In manchen Bundesländern sei der Gang zum zuständigen Schiedsmann oder -frau bereits obligatorisch vorgeschaltet, in Thüringen werde die Gesetzgebung gerade überarbeitet.

Im besten Falle ein Kompromiss

Apropos Gesetze: Allen Beteiligten die jeweilige Rechtsprechung näher zu bringen und den Konflikt einzuordnen, zählt der Altenburger zu seinen wichtigsten Aufgaben. Etwas, das ihm, dem als jungen DDR-Bürger ein Jurastudium verwehrt wurde, sehr leicht von der Hand geht. „Ich habe mich schon immer für das Thema interessiert und einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit.“ Anders als vor Gericht, gibt es bei Sosic in der Stube aber kein richtig oder falsch, sondern im besten Falle einen schriftlich festgehaltenen und von allen Seiten unterschriebenen Kompromiss – dessen Findung für den Schiedsmann mitunter auf den Flur führt, wie er schmunzelnd erzählt. „Beide Parteien hatten ihren Rechtsanwalt dabei und wollten sich ungestört beraten. Da hab ich die Einen im Arbeitszimmer gelassen, die Anderen ins Wohnzimmer geschickt und selbst im Flur gewartet.“

Nachwuchs für 2023 gewünscht

Mit Blick in die erweiterte Zukunft wünscht Stefan Sosic sich Nachwuchs, denn 2023 endet seine aktuelle Amtszeit. Zur Wiederwahl wird er nicht mehr antreten. Ein halbes Jahrhundert als inzwischen ältester Schiedsmann Thüringens reichen. Der Grund, warum er sich nach so langer Zeit immer noch mit viel Engagement den Streits der Anderen widmet, ist derweil ein simpler: „Spaß kann man dazu nicht sagen. ’Zufrieden’ trifft es besser, wenn der Haussegen wieder grade hängt.“

Über die Voraussetzungen für das Ehrenamt als Schiedsmann oder –frau und seinen Aufgaben informiert der Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen unter www.schiedsamt.de.

Von Maike Steuer