Wer hat 164 000 Euro gesehen? Amtsgericht Altenburg stochert im Nebel

Altenburg/Altkirchen

Wo sind rund 164 000 Euro einer mittlerweile verstorbenen Altkirchenerin geblieben? Die Staatsanwaltschaft glaubte zunächst, eine auf dem Hof der Geschädigten zur Miete lebende Frau habe das Geld in die eigene Tasche gesteckt und erhob deshalb Anklage. Doch am Altenburger Amtsgericht konnte nun nicht zweifelsfrei geklärt werden, ob die 49 Jahre alte Angeklagte überhaupt etwas mit dem Verschwinden der nicht unerheblichen Summe zu tun hatte.

Nach der Vernehmung von drei Zeugen war klar: Der Nebel wird sich nicht mehr ohne erheblichen Aufwand lichten. Das Gericht stellte das Verfahren deshalb mit Zustimmung von Verteidigung und Staatsanwaltschaft vorläufig ein. Die Bedingung: Die Zahlung einer Geldauflage in Höhe von 1000 Euro an einen gemeinnützigen Verein.

„Moralisch eher fragwürdig“

Trotzdem bezeichnete Richter Peter Osin die Verstrickungen der zuvor Angeklagten in die Geschichte als „moralisch eher fragwürdig“. Denn die Umstände bleiben auch ohne ein gefälltes Urteil kurios. Fakt ist: Die 49-Jährige war von der zwischenzeitlich verstorbenen Geschädigten mit einer sogenannten Vorsorgevollmacht ausgestattet worden, konnte deshalb zumindest auf dem Papier alle Entscheidungen an ihrer Stelle treffen. Mit dieser Macht ausgestattet, hob die Angeklagte mehrfach Beträge zwischen 2000 und 5000 Euro vom Konto der Geschädigten ab, löste zwei Sparkonten mit fast 51 000 beziehungsweise 18 000 Euro auf und organisierte sogar den Verkauf des Hofes der Frau. 80 000 Euro in bar kamen dabei rum.

All das sei angeblich auf Anweisung der Geschädigten, die das Geld in der Familie verteilen wollte, erfolgt. Der will die 49-Jährige das Geld auch immer übergeben haben. Dass das wirklich so gelaufen ist, ist jedoch nicht nur von Seiten der Staatsanwaltschaft angezweifelt worden. Denn die zuletzt offenbar Demenzkranke und unter gerichtlich angeordneter Betreuung befindliche Geschädigte konnte sich an dererlei Absprachen wohl nicht erinnern, wie die im Betreuungsfall eingesetzte Richterin als Zeugin aussagte. „Ich glaube definitiv nicht, dass die Geschädigte wissentlich ihren Hof verkauft hätte“, so die Zeugin. Zudem seit der Frau nicht klar gewesen, welche umfangreichen Befugnisse sie mit der Vorsorgevollmacht der Angeklagten übertragen hatte.

Verschiedene Möglichkeiten

Der gesundheitliche Zustand der Geschädigten scheint somit keine unwesentliche Rolle in der nun nicht weiter aufgeklärten Situation gespielt zu haben. Das gab auch Richter Peter Osin zu Protokoll, der gleich eine Hand voll verschiedener Wege zum Verschwinden der rund 164 000 Euro für möglich hielt. Entweder habe die Geschädigte ihr Geld tatsächlich von der Angeklagten übergeben bekommen, es dann aber verlegt und nie wiedergefunden. Oder sie hat es tatsächlich, wie von der Angeklagten angegeben, bereits unter Familienmitgliedern verteilt. Oder Dritte haben sich mit dem Geld aus dem Staub gemacht.

Keine dieser Varianten ließen sich im Rahmen des Verfahrens ausreichend widerlegen. Und somit bleiben die rund 164 000 Euro erst mal verschwunden und ein gemeinnütziger Verein darf sich über 1000 Euro freuen.

Von André Pitz