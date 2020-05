Wer nichts wagt, der nichts gewinnt

Altenburg

Helfende Hände und Superhelden des Alltags geraten ganz besonders zu Krisenzeiten in den Vordergrund. Schade, dass gerade durch die Aufmerksamkeit, die wir ihnen in der Not bieten, klar wird, dass wir sie zu allen anderen Zeiten nicht ausreichen wertschätzen. Und damit sind nicht nur Pflege- und Krankenpersonal, Ärzte und andere an der Corona-Front gemeint.

Denn es gibt auch den sogenannten Sidekick, die rechte Hand des Superhelden. Und dieser zeigt sich in der Corona-Krise als sehr hilfsbereit. Bundesweit hört man von freiwilligen Initiativen, um Senioren – die als Risikogruppe gelten – in der schwierigen Zeit zu helfen, vor allem beim Einkaufen. Allein im Altenburger Land sind viele Freiwillige zu diesem Zweck unterwegs und werben mit dem kostenlosen Angebot.

Nur scheint die Risikogruppe diese Bezeichnung etwas falsch gedeutet zu haben. Denn trotz aller Warnungen und Empfehlungen und trotz aller Hilfsangebote sieht man die Bevölkerung fortgeschrittenen Alters vormittags zuhauf in den Supermärkten. Liebe Mitbürger, Risikogruppe heißt nicht, dass ihr das Risiko eingehen sollt.

Die helfende Hand ist ausgestreckt. Leider greifen ziemlich Wenige nach ihr. Das entmutigt auch die Helfer, die dafür ihre Zeit bereitstellen. Es geht nicht darum, jemandem die Selbstständigkeit zu nehmen. Und auch nicht darum, diese aufzugeben. Im Vordergrund solcher Aktionen steht der Gedanke des Miteinander und das aufeinander Aufpassen. Lasst euch helfen und helft damit auch der Gesellschaft. Es geht um eure Gesundheit und um die aller anderen. Schließlich heißt es nicht, dass man Schwäche zeigt, wenn man sich helfen lässt.

