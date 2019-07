Es ist ein skandalöses Vorhaben, den Aufzug an der Fußgängerbrücke am Bahnhof abzuschaffen. Denn das trifft alle, die die Stufen nicht schaffen. Die Oma mit dem Rollator muss, weil sie schlecht zu Fuß ist, dann also weiter laufen. Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es zum Lachen findet unsrer Autor.