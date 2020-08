Altenburg/ Windischleuba

Die „ Mary Jane“, ein altes französisches Motorsegelschiff, wird im nächsten Jahr in Altenburg umgebaut und als Thüringer Kulturbotschafterin Richtung Nordsee aufbrechen. Das vier Tonnen schwere Stahlschiff lagert momentan am alten Wasserwerk Windischleuba. Wenn alles klappt, geht es Ende August am Altenburger Rathaus vor Anker und verwandelt den Markt in einen bunten Hafen voller Musik, Tanz und Malerei. Zwei Wochen lang wirbt die „ Mary Jane“ für das Werkstatt-Festival „ Altenburg am Meer“, das 2021 die ganze Stadt kreativ und handwerklich in außergewöhnliche Aktionen einbinden soll. Die OVZ traf die Schöpfer des Festivals am Wochenende in Windischleuba.

2021 liegt Altenburg für sechs Wochen am Meer

Valentin Rion und Agnes Kern gehören zum internationalen Künstlerteam um den Weimarer Verein „Other Music Academy“ (OMA), der bereits im Oktober 2019 in Altenburg auf sich aufmerksam machte. Damals fanden unter dem Titel „Der Neue Mensch – Ein Fest/ Salon“ zwei ungewöhnliche Abende in der Bauhaus-Tradition im Festsaal des Residenzschlosses statt (die OVZ berichtete).

Das aktuelle Projekt des Vereins wird die Skatstadt vom 24. Mai bis 3. Juli 2021 sechs Wochen lang ans Meer versetzen. „Letztes Jahr zum Cabaret entstand der Wunsch, wieder nach Altenburg zu kommen“, erzählt Valentin Rion, künstlerischer Kopf des Ganzen und seit zehn Jahren kreativ mit dem OMA-Verein verbunden. „Das Ziel unserer Projekte ist immer ein soziales. Leute, von denen ich es nie erwartete, von denen kann ich was lernen.“

Eigens eingerichtete Altenburger Bootswerft

Agnes Kern, die organisatorisch die Fäden des Festivals zusammenhält, erklärt: „Es ist ein soziokulturelles Projekt, das Anlässe schafft, um zusammenzukommen und gemeinsam etwas zu machen.“ Da Wasser und Seefahrt untrennbar miteinander verbunden sind, wird die „ Mary Jane“ in einer eigens dafür eingerichteten Altenburger Bootswerft wieder seetüchtig gemacht und gleichzeitig zum Kulturschiff umgebaut. Die begleitenden kreativen und handwerklichen Werkstätten sind offen für jeden und bereiten den vorläufigen Höhepunkt aller Aktivitäten vor: eine große Parade am 3. Juli quer durch Altenburg inklusive Schiffstaufe, Gesang, Puppentheater und Performance. Tags darauf bricht die Thüringer Kulturbotschafterin „ Mary Jane“ nach Cuxhaven auf. Anfänglich muss sie über Land gebracht werden. Nach der Wasserung in die Saale in Merseburg führt ihre Reise über die Elbe bis zur Nordsee.

Das französische Motorsegelschiff aus den 1960ern wird 2021 zum Kulturschiff umgebaut, liegt derzeit in Windischleuba auf dem Trockenen. Quelle: Andy Drabek

Am 30. August wird Altenburger Markt zum Hafen

Bevor es im nächsten Jahr soweit ist, können die Altenburger das 8,50 Meter lange Motorsegelschiff in der Innenstadt schon mal aus der Nähe anschauen. Am 30. August wird der Markt zum Hafen. Die „ Mary Jane“ hat bereits eine weite Reise hinter sich. Die vergangenen 20 Jahre lag sie im südfranzösischen Martigues in der Nähe von Marseille auf dem Trockenen. Anfang März kam sie per Tieflader nach Windischleuba.

Verläuft alles nach Plan, rollt das Motorsegelschiff demnächst per Traktor in Altenburg ein. Im Schneckentempo, denn schneller als sechs Kilometer pro Stunde darf der Anhänger nicht unterwegs sein. Die Kinder des Förderzentrums „ Erich Kästner“ nutzen die zwei Wochen bis Mitte September gleich für Projekttage in der Soundwerkstatt und für Straßenmalerei zum Thema Reisen. Die Samstage stehen im Zeichen von Salsa-Tanzkursen und Livemusik.

Von Dana Weber