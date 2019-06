Schmölln

Mit einem kaum hörbaren Ächzen löst sich die Inbusschraube. Behände dreht Toni Winterberg sie heraus, dann die nächste und die übernächste, bis sich das faustgroße Metallteil von seiner Verankerung löst. „Das ist der Schneidstempel, der ist stumpf und muss geschliffen werden“, erläutert der junge Mann. Die andere Hälfte des Werkzeugs, die mit den Schneidplatten, bearbeitet Richard Klaus. Erst wenige Minuten zuvor haben die beiden Werkzeugmechaniker-Azubis bei Voestalpine den Auftrag zum Warten und Schärfen erhalten.

Arbeiten im Herzen der Produktion

„Diese Arbeiten gehören zu den Hauptaufgaben der Mitarbeiter hier im Werkzeugservice“, erklärt Ronny Thurau, Ausbildungsleiter in Schmölln. Und weil die beiden jungen Männer bereits im dritten Lehrjahr sind, dürfen sie inzwischen eigenständig an den Werkzeugen arbeiten und Aufträge erledigen, berichtet Winterberg nicht ohne Stolz beim Untersuchen des ausgebauten Teils. Schließlich sei das ein Vertrauensbeweis in die Lehrlinge und ihr Können, findet er. Nicht zuletzt, weil die komplexen stählernen Apparaturen die Basis der Produktion in den Werkhallen in Schmölln darstellen. In eine der großen Pressen gespannt, spucken diese Werkzeuge im Sekundentakt Metallteile für die Automobilindustrie aus.

Viel mehr habe er am Anfang auch nicht gewusst, denkt Richard Klaus zurück an die Zeit, als er sich für die Ausbildung zum Werkzeugmechaniker bei Voestalpine entschied. Während Schülerpraktika merkte er, dass ein handwerklicher Beruf wohl das Richtige für ihn ist. „Aber wie ein Werkzeug aussieht und was ein Werkzeugmechaniker tut, das wusste ich damals nicht“, erzählt er lächelnd. Dass der Werkzeugmacher, wie der Beruf früher hieß, keine Schraubendreher und Ringschlüssel herstellt, sondern eben jene Apparaturen oder Werkzeuge zur deren Herstellung, hätten sie natürlich schnell mitbekommen, bestätigt Toni Winterberg. Und im Brustton tiefer Überzeugung erklärt der 21-jährige Geraer, dass er im Werkzeugmechaniker den Beruf fürs Leben gefunden habe.

Vielseitig und nie eintönig

Dreieinhalb Jahre dauert die duale Ausbildung, und sie beginnt auch heute noch mit dem Feilen lernen. „Dafür haben wir eine Kooperation mit dem Aus- und Weiterbildungsverbund Altenburg. Beim Awa bekommen unsere Lehrlinge verschiedene Grundkenntnisse vom Feilen bis zum Schweißen vermittelt“, erläutert Thurau. Denn vor Ort am Standort in Schmölln haben die Azubis zwar ihren eigenen Tisch im Werkzeugservice, sind aber ansonsten weitestgehend in die 40 Mitarbeiter umfassende Abteilung eingebunden. Das heißt, es wird erledigt, was an Arbeit anfällt. Doch das sei ja gerade das Besondere, das Schöne an dem Beruf, erklärt Toni Winterberg. „Die Arbeit ist vielseitig und nie eintönig“, schwärmt er.

Dennoch, so Thurau, sei es aktuell nicht einfach, die drei Ausbildungsplätze zum Werkzeugmechaniker zu besetzten. Weshalb das so ist, darauf weiß der Ausbilder keine Antwort. Der Beruf sei für jemanden, der gern mit Metall arbeitet, genau das Richtige, er sei interessant und habe Zukunft. Dazu kommt noch, dass er bei Voestalpine in Schmölln gut bezahlt werde. Und wer besteht, werde in der Regel übernommen. „Die Azubis bekommen bei uns im ersten Lehrjahr über 1000 Euro“, sagt Thurau.

In Jena wird es theoretisch

Während die praktische Ausbildung in Schmölln oder beim Awa in Altenburg stattfindet, ist die Berufsschule in Jena, wo die Lehrlinge während der Schulwochen im Wohnheim untergebracht sind. Nein, so schlecht sei das nicht, erzählen die beiden Azubis einhellig und denken beispielsweise an die gemeinsame Freizeit mit den anderen Azubi-Kollegen. Aber auch an das Austauschen über den Unterrichtsstoff. In diesem geht es unter anderem um Fertigungstechniken, Materialkunde, die Werkstoffe. Es wird Wartungstechnik geschult – und einen großen Teil nehme CNC ein, schildert Richard Klaus. CNC steht für Computerized Numerical Control und meint computergesteuerte Maschinen, deren Bedienung ein Werkzeugmechaniker genauso erlernt wie das Fertigen mit herkömmlichen Maschinen oder von Hand.

Von Jörg Reuter