HAselbach/Meuselwitz

„Komm, hol das Lasso raus, wir spielen Cowboy und Indianer“: Wohl ziemlich jeder, der in den vergangenen Jahren ein Volksfest besucht hat, kann diese Zeilen im Schlaf mitsingen. Auch in Haselbach geht es am dritten Augustwochenende wieder um Cowboys und eben Indianer – allerdings noch deutlich umfangreicher, als der Song von Olaf Henning beschreibt.

Nachdem im vergangenen Jahr noch der runde Geburtstag begangen wurde, gehen die Westerntage im Schnaudertal nun in die mittlerweile 21. Runde. Wie gewohnt wird dabei ein randvolles Programm geboten, in dem sich 2019 auch so manche Neuerungen finden.

Neuer Regisseur, neues Stück

Die wohl Größte dürfte dabei die traditionelle Show-Aufführung, die entlang der Strecke der Kohlebahn im Schnaudertal inszeniert wird. Lange Jahre war dafür Autor und Regisseur Marco M. Weber zuständig, diesmal nimmt ein neues Gesicht auf dem Regiestuhl Platz. „ Marco konnte den Aufwand, der mit der Umsetzung verbunden ist, zeitlich nicht mehr stemmen“, berichtet Christine Hartung vom Kohlebahn-Verein. Ein Ersatz war indes schnell gefunden: Erstmals lässt es Theaterfotograf und Statisterieleiter Ronny Ristok neben den Zugwaggons richtig krachen.

Und das ist dabei durchaus wörtlich zu nehmen. „Die diesjährige Inszenierung wird ein gutes Stück anders als das, was man von Marco M. Weber gewohnt war“, kündigt er an – was er allerdings ausdrücklich nicht als Kritik an seinem Vorgänger verstanden wissen will. „Aber wir legen diesmal den Fokus noch stärker auf die Action. Alles wird ein bisschen rauer und bunter zugehen, fast wie in einem Tarantino-Western“, lässt er erste Hinweise auf das Endergebnis durchblitzen. Vor all zu viel Blut braucht sich jedoch niemand zu fürchten, auch für die kleinen Besucher soll das Spektakel weiter unterhaltsam bleiben, betont Ristok.

Voll dürfte es ganz sicher wieder in der Westernstadt in Haselbach werden. (Archivbild) Quelle: Mario Jahn

Eine durchaus große Aufgabe, der er sich allerdings gerne stellt. Und ganz unbeleckt in Sachen Westerntage ist der Mann auch nicht, „ich habe etwa 2014 schon einmal selbst in dem Stück mitgespielt“. Neben der Unterstützung der „Outlaws“ aus Meißen hat sich Ristock für seine Premiere auch einige neue Gesichter ins Boot geholt. „Ein Großteil der Darstellerriege ist erstmals dabei, ich habe etwa einige Statisten aus dem Altenburger Theater engagieren können. Und auch zwei Live-Musiker werden mit von der Partie sein.“

Zahlreiche Attraktionen in der Westernstadt

Auch abseits des Stückes warten erneut zahlreiche Attraktionen auf die Besucher in der Haselbacher Westernstadt. So haben sich unter anderem „Mr. Tanglewood & Co“, die „Texas Tigers“ und „Country King“ angekündigt, die für die passende musikalische Umrahmung des dreitägigen Events sorgen werden. Daneben warten entlang der Main Street wieder zahlreiche Schausteller und historische Handwerkskunst auf die neugierigen Blicke der Besucher. Und selbstverständlich wird auch wieder die große Westernparade über die Straße ziehen.

Der Westernexpress der Kohlebahn soll auch in diesem Jahr wieder ohne Probleme rollen. (Archivbild) Quelle: Mario Jahn

Kohlebahn ist gut vorbereitet

Keine Sorgen brauchen sich die Gäste daneben über die Funktionstüchtigkeit der Kohlebahn machen. Die war in den zurückliegenden Wochen erneut Ziel von Vandalismus und Diebstahl geworden und hatte zudem mit einer drohenden Streckensperrung wegen Bergbauschäden für Schlagzeilen gesorgt (OVZ berichtete). „Inzwischen sind wir mit den Reparaturen an der E-Lok so weit fortgeschritten, dass der Einsatz zu den Westerntagen gewährleistet ist“, kann hier Joachim Döhler vom Kohlebahn-Verein etwaige Sorgen zerstreuen. Auch die Strecke hat der Verein mittlerweile wieder stabilisiert – auf eigene Kosten. „Wir müssen auf dem knapp 390 Metern zwar im Schritttempo fahren. Dadurch verlängert sich die Fahrtzeit aber lediglich um eine Minute“, so Döhler. Beste Aussichten also für ein zünftiges Wildwest-Spektakel im Schnaudertal.

Die Haselbacher Westerntage steigen vom 16. bis 18. August. Tickets sind im Vorverkauf im Büro der Kohlebahn (Montag bis Freitag von 9.30 bis 14 Uhr), unter Tel. 03447 752550, per Mail an kohlebahn.meuselwitz@freenet.de sowie im Dorfkrug Haselbach (Tel. 034343 51408) erhältlich.

Von Bastian Fischer