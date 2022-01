Altenburg

„Durchschnittlich“ und das im besten mitteleuropäischen Sinne, so fasst Roland Reiß das Wetter 2021 zusammen. Mit genug Tagen zum Planschen, aber auch jeder Menge Tage, an denen es wild vom Himmel platschte, wie es seine Aufzeichnungen und die seines besten „Mitarbeiters“ – einer elektronischen Messstation – belegen. Denn für den 57-Jährigen ist das Verfassen des täglichen Wetterberichts jeden Morgen genauso ein Muss wie eine ordentliche Tasse Kaffee. „Dabei hat alles vor über 40 Jahren als eine Art ,Hausaufgabe’ angefangen“, erinnert sich der Hausmeister der Lutherschule. 1978 war das und ein älterer Herr aus der Nachbarschaft „verdonnerte“ den Teenager, morgens und abends Temperatur, Niederschlag und sonstige Besonderheiten aufzuschreiben.

Trafen sich drei Gewitter in Altenburg ...

Daraus entwickelte sich eine Passion, die den 5. Juni 2021 für ihn aus meteorologischer Sicht besonders spannend machte. Denn an jenem Samstag „trafen sich gleich drei Gewitter über Altenburg, fraßen sich aneinander fest und regneten sich ab“, lautet seine poetische Beschreibung des Phänomens, das vielen Altenburger schlicht als „Katastrophe“ in Erinnerung geblieben sein dürfte. Denn das heftige Unwetter brachte Starkregen mit sich, der binnen anderthalb Stunden mit bis zu 125 Liter pro Quadratmeter zahlreiche Straßen, Wohnhäuser und auch den Orchestergraben des Altenburger Theaters massiv flutete.

Kältestes Bundesland 2021

Es war der mit Abstand nasseste Tag 2021, gefolgt vom 4. November – und gleich mehreren Augusttagen mit besonders viel Niederschlag. Apropos August und „Sommer“: Gefühlt wurde der seinem Namen nur ansatzweise gerecht. Sowohl der Deutsche Wetterdienst (DWD) als auch der „Wetterfrosch“ aus Leidenschaft sehen das anders. So erhielt Thüringen vom DWD zwar den Status „kältestes Bundesland 2021“ mit 8,4 Grad im Jahresdurchschnitt, generell jedoch fiel die Bilanz „leicht zu sonnig“ und das elfte Mal in Folge zu warm aus. Wenn auch nur um 0,2 Grad abweichend von den Durchschnittstemperaturen der aktuellen Referenzperiode 1991 bis 2020. „Der Sommer war eigentlich ein schöner, durchwachsener, mitteleuropäischer Sommer. Ein bisschen kühl hier und da, aber auch mit einigen heißen Tagen mit über 30 Grad. Bloß erinnern sich die Leute eher an das Schlechte“, lautet das Reiß’sche Fazit mit einem Augenzwinkern.

1280,4 Stunden Sonnenschein fürs Altenburger Land

Aber so ganz kann 2021 dann doch nicht mit seinen „strahlenden“ Vorgängern mithalten. 1280,4 Stunden Sonnenschein und damit satte 442,7 Stunden weniger als 2020 standen letztlich laut Roland Reiß zu Buche. Dazu 743,7 Millimeter Regen pro Quadratmeter nach nur 556,1 beziehungsweise 551,4 Millimeter in den Jahren zuvor. Dringend benötigte Feuchtigkeit, die aber trotzdem nicht gereicht hätte, um den Grundwassermangel komplett auszugleichen. „Erst jetzt, Mitte Januar 2022, haben wir es geschafft, den Regen, der in den letzten beiden Jahren gefehlt hat, aufzuholen“, betont Reiß und ergänzt: „Eigentlich müsste es noch mehr regnen, denn wir brauchen das Wasser, wobei ich, wie viele grad, die Nase voll hab’ vom viel zu dunklen Januar und endlich wieder Sonne tanken will.“ So wie am ungewöhnlich milden Silvestertag, als er und seine Frau das Mittagessen kurzerhand auf die Terrasse verlagerten.

Wetter wird unberechenbarer

So schön er solche positiven Wetterkapriolen privat empfindet, als Ortsbeauftragter des Technischen Hilfswerks für das Altenburger Land machen ihm und seinen Kollegen die negativen Auswirkungen des Klimawandels immer stärker zu schaffen. „Es gab schon immer Extreme, aber die Unwetterereignisse werden mehr und das Wetter zunehmend unberechenbarer“, hat er beobachtet. War es ihm früher noch möglich, eine relativ sichere Vorhersage für die kommende Woche zu treffen, lehne er sich heute nicht weiter als drei Tage im voraus aus dem Fenster. „Für Deutschland oder ganz Thüringen das Wetter zu bestimmen, ist die einfache Variante, weil viel pauschaler.“ Regional richtig zu liegen, sei hingegen eine große Herausforderung. „Da kann bei mir in Frohburg die Sonne scheinen und trotzdem muss ich in Altenburg an der Schule Winterdienst machen, weil’s dort schneit.“

Und 2022? Wie wird das? Mangels Glaskugel und Zaubertrank, die es in Kombi laut Reiß zwingend erfordern würde, um das vorhersagen zu können, äußert er nur seinen persönlichen Wunsch: „Ein weiterer durchschnittlicher Sommer, dass sich die Natur erholen kann.“

Von Maike Steuer