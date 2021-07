Altenburg

Es bleibt weiter ungemütlich im Altenburger Land. Für den heutigen Donnerstag kündigen die Wetterdienste reichlich Regen und Gewitter an. Damit wächst vor allem in Altenburg unter Anwohnern niedrig gelegener Stadtteile und an Fließgewässern die Sorge vor erneuten Überschwemmungen.

Am Donnerstagvormittag beginnt es im Altenburger Land zunächst kräftig zu regnen, prognostiziert Corinna Borau, Diplom-Meteorologin beim Wetterdienstleister wetter.com. „Mitunter sind unwetterartige Gewitter eingelagert. Hauptaugenmerk ist dabei der Starkregen.“ Damit könnten, so die Meteorologin, in kurzer Zeit bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Trifft eine Unwetterzelle in die Region, sind sogar zwischen 50 und 100 Liter möglich. Dabei kann es auch zu Überflutungen kommen.

Das weckt unangenehme Erinnerungen. Anfang Juni, vor rund vier Wochen, kam es im Altenburger Land zu erheblichen Schäden durch Starkregen und Unwetter. An einigen Stellen im Landkreis fiel zeitweise sogar der Strom aus. Die Bilanz: rund 350 000 Euro Schaden allein in Altenburg. Unter anderem verursacht durch hochgedrückte Gehwegplatten, vollgelaufene Keller und Straßenschäden. Stark betroffen war auch das Theater. Dort lief der Orchestergraben voll, das THW musste über 700 Kubikmeter Wasser abpumpen.

Nasse Aussichten für die Region

Für die kommenden Tage bleibt es nass in der Region. Mit Unterbrechungen hält die feuchte Wetterlage auch am Freitag an, schätzt Meteorologin Borau ein. „Von Entspannung kann also keine Rede sein.“

Grund für den regenreichen Sommer sei eine eingefahrene Wetterlage. „Der hohe Luftdruck ist aktuell weit abgeschlagen über Russland. Wir in Deutschland stehen unter dem Einfluss von Tiefdruckgebieten, welche die feucht-warme Luft aus dem Mittelmeer anzapfen.“ Das führe dazu, dass derzeit immer wieder viel Regen und Unwetter vorherrschen.

Altenburger Land kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus dem Altenburger Land direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Möglich sind in den kommenden Tagen auch sogenannte Superzellen – das Potenzial für Tornados, wie unlängst in Tschechien, ist wäre damit durchaus vorhanden. „Wo und wann ein Tornado aber wirklich entstehen könnte, können wir aktuell nicht sagen“, so Corinna Borau.

Von Vanessa Gregor