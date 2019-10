Wettiner Brunnen in Lucka soll wieder sprudeln

Lucka

Es waren so manche wichtige Weichenstellungen, die der Luckaer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung auf den Weg zu bringen hatte. Neben der Übernahme der Trägerschaft der Friedhöfe in Lucka, Breitenhain und Prößdorf(OVZ berichtete), galt es zudem, über zwei von der Fraktionsgemeinschaft SPD/LWV/Linke eingebrachte Beschlussvorlagen zu entscheiden.

Wasserspiel soll reaktiviert werden

Zum einen hatte es den Stadträten um Fraktionschefin Antje Nebel der Wettiner Brunnen angetan. Dieser sei im Zuge der Haushaltskonsolidierung nicht mehr weiter betrieben worden, die Jahre seither an dem Wasserspiel im Herzen der Stadt nicht spurlos vorüber gegangen, so die Vorlage. Um den Altstadtkern wieder aufzuwerten und dieses Luckaer Wahrzeichen attraktiver zu gestalten, solle der Brunnen nun wieder in Betrieb genommen werden. Entsprechend seien die notwendigen Gelder zur Verfügung zu stellen und in den Folgejahren ausreichende Mittel zur Instandhaltung in den städtischen Haushalt einzustellen.

Ein Vorschlag, der auch auf der Gegenseite bei BfL und CDU prinzipiell auf Anklang stieß. Allerdings, so der Tenor, könne man dem Antrag nicht zustimmen, ohne die genauen Kosten zu kennen. Per Geschäftsordnungsantrag wurde die Vorlage entsprechend zur Klärung in den Haupt- und Finanzausschuss zurück verwiesen.

Kohle-Vorstoß scheitert erneut

Gänzlich durch fiel im Anschluss dann auch ein zweiter Antrag der SPD/LWV/Linke-Fraktion. Wie bereits in einem ersten Anlauf im Frühjahr sollte Bürgermeisterin Kathrin Backmann-Eichhorn (parteilos) beauftragt werden, im Zuge des Braunkohleausstiegs Kooperationsvereinbarungen mit Nachbarregionen in Sachsen und Sachsen-Anhalt zu schließen sowie eigene Maßnahmen in den Bereichen Infrastruktur, Kultur und Sport zu erarbeiten und mit Hilfe des Kreises und der Landesregierung zur Förderung einzureichen.

Ein Vorhaben, das sich schon rein rechtlich nicht umsetzen lasse, wie BfL/CDU-Fraktionschef Andreas Schmidt argumentierte. Eine einzelne Kommune sei bei der Ausstiegsförderung schlicht nicht antragsberechtigt. Um überhaupt Schritte einleiten zu können, müsse zunächst das Altenburger Land noch nachträglich ins Bundeshilfeprogramm zum Kohleausstieg aufgenommen werden. Bis dahin seien der Stadt die Hände gebunden. Die Vorlage wurde schließlich mit elf Nein- zu drei Ja-Stimmen abgelehnt.

Von Bastian Fischer