Der Prozess um den tödlichen Fenstersturz einer 57-jährigen Frau im April 2017 in Altenburg-Nord vor dem Landgericht Gera tritt auf der Stelle und wird in Teilen immer verworrener. Zumindest einen kleinen Fortschritt hätte die Aussage eines Augenzeugen des Vorfalls in der Wohnung im zweiten Obergeschoss zum vierten Prozesstag am Dienstag bringen können. Doch Werner G. erschien nicht, und das schon zum zweiten Mal. Auch die von der Strafkammer sofort veranlasste polizeiliche Suche nach ihm und seine Zuführung brachte nichts.

G. wurde zuletzt nahezu volltrunken in Nord gesehen und sorgt seit Tagen für ein wildes Gerücht im Kiez. Demnach soll einer der beiden Angeklagten Selbstmord begangen haben, weshalb die Staatsanwaltschaft auf sein Erscheinen verzichtet habe. Beides dreiste Lügen.

Zeuge belastet erst, dann entlastet er

Weit näher an der Wahrheit ist wohl, dass G. Angst vor seiner Aussage hat, wie sich ebenso in Nord erzählt wird. Grund für das Muffensausen könnte sein, dass er sich bei polizeilichen Vernehmungen und der Aussage vor dem Amtsgericht in Widersprüche verstrickt hat. So hat der Zeuge den angeklagten Hans-Joachim Sch. schwer belastet, vor allem bei dem Vorwurf der schweren Körperverletzung der Frau in der Wohnung, an dessen Folgen das Opfer sogar verstorben sein könnte. Danach nahm der Zeuge den Angeklagten in Schutz und verschaffte ihm sogar ein halbes Alibi, nämlich den Gang zum Kaufland, um für Getränkenachschub zu sorgen.

Wurde anderer Zeuge bestochen?

Auch soll die am Boden liegende Frau nach ihrem Sturz aus dem Fenster zuerst schmerzvoll gestöhnt und bei einer weiteren Aussage gar keine Geräusche mehr von sich gegeben haben. Der zweite Angeklagte, Andreas H., behauptet außerdem, dass G. einen anderen Zeugen, nämlich Wilhelm B., bestochen habe, um H. zu belasten. B. behauptet, dass der Angeklagte das Opfer eiskalt aus dem Fenster geworfen habe. Nun soll der untergetauchte Zeuge zum nächsten Verhandlungstag zwangsweise vorgeführt werden.

Angeklagter saß schon wegen Körperverletzung ein

Den Angeklagten drohen nicht nur Verurteilungen wegen gefährlicher und vorsätzlicher Körperverletzung, sondern auch wegen Mordes. Auf ein einfaches, glückliches und unbescholtenes Leben können beide Männer nicht zurückblicken. Andreas H. saß elfmal wegen Diebstahls und außerdem wegen Betrugs und versuchter räuberische Erpressung vor Gericht. Zu sechs Jahren Gefängnis wurde der 1,93 Meter große Hüne 1999 vom Landgericht Leipzig verurteilt, nachdem er im Obdachlosenheim einen Mitbewohner krankenhausreif prügelte und ihn auch dann noch weiter trat, als dieser schon wehrlos am Boden lag. Der gelernte Maurer arbeitete 30 Jahre als Angestellter einer Schausteller-Firma auf Rummelplätzen. Als die schönste Zeit seines Leben bezeichnet er die Jahre im Knast, weil er dort eine gewisse Struktur vorfand.

Getränkewagen sorgt für Heiterkeit

Hans-Joachim Sch. schlug sich seit der Wende vor allem mit Gelegenheitsjobs durch, war immer wieder arbeitslos. Der gelernte Fußbodenleger saß schon dreimal ein und wegen Diebstahls, räuberischer Erpressung und Hausfriedensbruchs auf der Anklagebank.

Der sich hinschleppende Prozesstag sorgte dennoch ganz unerhofft einmal für Heiterkeit. Die Angeklagten und etliche Zeugen halten sich gern und oft vor einem Getränke-Stützpunkt in Nord auf, um dort Bier oder Härteres zu trinken, betrieben von einer Altenburger Firma. Ein Getränkewagen – eben von dieser Firma – parkte just am Dienstag genau vor dem Gerichtsgebäude und wurde dort entladen. Bier oder andere Alkoholika gelangten jedoch nicht ins Justiz-Gebäude, wie der Fahrer versicherte.

