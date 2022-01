Widerstand gegen Bundesstraße: Warum die Altenburger Westumfahrung zum Streitfall wird

Altenburg

Der Altenburger Stadrat ist stets für eine Überraschung gut. Das zeigte sich einmal mehr am Donnerstagabend im Goldenen Pflug, als sich aus einer eigentlich harmlosen Beschlussvorlage eine hitzige Grundsatzdebatte entspann. Das „politische Zeichen“, das Oberbürgermeister André Neumann (CDU), die Stadtverwaltung und die klare Mehrheit der Volksvertreter senden wollten, ging dadurch gründlich in die Hose. Statt eines klaren Bekenntnisses, wie nötig die geplante Nord- und Westumfahrung für Altenburg ist, regte sich Widerstand dagegen.

Vorhaben stecken noch in Kinderschuhen

Doch der Reihe nach. Im Bundesverkehrswegeplan steht der weitere Ausbau der Bundesstraßen 7 und 180 westlich und nördlich der Skatstadt als vordringlich. Das heißt, diese Trassen sind bevorzugt zu behandeln und bis 2030 zu bauen oder wenigstens zu beginnen. Sie sollen die neue B 7, die Altenburg an die A 72 anbinden soll, einmal bis zur A 9 im südlichen Sachsen-Anhalt verlängern.

Allerdings stecken die Pläne seit Jahren in den Kinderschuhen fest. So ging es bei der Westumfahrung seit 2012 nicht voran, bei der Nordumfahrung, die auch Rositz umfasst, noch länger nicht. Und da Geld und Personal in Thüringen und speziell im Landesamt für Bau und Verkehr ein knappes Gut sind, wurde an die Stadt die Frage herangetragen, wie wichtig beide Vorhaben noch sind. So schilderten es OB Neumann und der im Rathaus für Tiefbau zuständige Fachbereichsleiter Denis Anders.

Trasse droht aus Plan zu fliegen

Das erklärt, wie die Vorlage, in der sich die Volksvertreter klar zu den beiden Bundesstraßen bekennen sollten und den OB mit weiteren Schritten beauftragen, auf die Tagesordnung kam. Den Sinn brachte der Stadtratsvorsitzende Christian Götze (CDU) mitten in der über halbstündigen Debatte leicht entnervt auf den Punkt: „Wir beschließen hier keine Trassenführung, sondern nur eine Willensbekundung, damit die Straße nicht aus dem Plan fliegt!“ 

Adressaten waren vor allem Linken-Fraktionsvize Jörg Jablonowski und der Zetzschaer Ortsteilbürgermeister Stefan Runge, die insbesondere den Sinn der Westumfahrung infrage stellten. „Ich kann dem nicht zustimmen, ohne zu wissen, was umgesetzt wird und ob das Altenburg etwas bringt“, erklärte Jablonowski seine Bedenken. Er sehe eher, dass „die vier Kilometer lange Straße“ keine Effekte habe außer die Sanierung der Puschkinstraße, aber die Bewohner der Ortsteile Kosma, Zetzscha und des Wohngebiets Goldene Glucke stärker belaste. „Das ist mehr Be- als Entlastung für die Bürger.“

Kritiker vermissen Nutzen der Trasse

Er würde erst die für dieses Jahr geplante Verkehrszählung und die Kostenschätzung abwarten und „dann entscheiden“ wollen, so Jablonowski, der als Kosmaer selbst betroffen wäre. Daran änderte auch Neumanns Einwand nichts, dass er genau das nicht bekomme, wenn jetzt kein klares Signal für weitere Planungen komme. „Wir müssen das Zeichen setzen: Bitte macht weiter“, so das Stadtoberhaupt, das versprach, die Straße nicht zu bauen, sollte sich ergeben, dass diese nicht nötig sei. Er selbst sehe aber die Entlastung der Innenstadt und die Potenziale für Wirtschaft und Tourismus.

Ähnlich wie der Linken-Fraktionsvize äußerte sich Runge zur Trasse, die durch Knau und Unterzetzscha führen solle und zu einem Schnitt zwischen Oberzetzscha und Rautenberg führe, weil dort ein Damm geplant sei. „Es ist keine Auffahrt für den Ortsteil geplant“, bemängelte der Zetzschaer, der das Vorhaben bisher nicht kannte und deshalb darum bat, künftig vorher zu solchen Beratungen eingeladen zu werden. „Der Ortsteil hat keinen Zeitvorteil und ich möchte, dass der Lärmschutz mit bedacht wird.“

Ausbau seit über 20 Jahren Thema

Allerdings werden die Pläne für die Westumfahrung schon mindestens seit 1999 im Stadtrat diskutiert, wie sich SPD/Grüne-Fraktionschef Nikolaus Dorsch und sein Pro-Altenburg-Pendant Peter Müller erinnerten. „Wir wären damals gottfroh gewesen, diese Vorlage zu haben“, redete Dorsch den Stadträten ins Gewissen. Dabei würden ihm als Mitglied des Bauernverbands auch Gegenargumente einfallen – etwa der Flächenberbrauch und damit die Vernichtung teuren Ackerlands. „Aber es ist in keinster Weise ein bindender Beschluss und Teil der Demokratie, unterschiedliche Interessen abzuwägen.“ Zudem gebe es genügend Leute, „die die Schnauze voll haben, dass der Verkehr weiter durch die Stadt rollt“.

Klare Mehrheit, aber Makel

Auch Peter Müller sieht Nord- und Westumfahrung als notwendig an und wurde in Richtung Linke deutlich. „Ich erwarte, dass Sie als regierungstragende Partei in Erfurt etwas für das Altenburger Land tun und dem Land nicht noch die Möglichkeit hinlegen auszusteigen“, sagte der Pro-Altenburg-Chef. „Ich kann Sie nur bitten, den inneren Schweinehund zu überwinden und zuzustimmen.“

Das saß. Denn daraufhin beantragte Stadtforums-Fraktionschef Johannes Schaefer, der im Begriff war, sich auf Jablonowskis Seite zu schlagen, und den Antrag umformulieren wollte, eine Auszeit. Im Anschluss ging die Vorlage mit 31 Ja- und zwei Nein-Stimmen unverändert durch. Nur Jablonowski und Parteifreund Andreas Huhn blieben bei ihrer Ablehnung und verpassten dem Beschluss einen unnötigen Makel.

Von Thomas Haegeler