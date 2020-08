Altenburg

Am Montag vor fünf Jahren versicherte Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) im Rahmen der Flüchtlingskrise: „Wir schaffen das.“ Doch wer ist eigentlich dieses „wir“? Und was soll denn nun ganz genau geschafft werden? Falls es dabei um den Genuss von Sprudelwasser gehen sollte, hat Akef Otari jedenfalls versagt. „Wir haben schon viel geschafft, aber das kann ich einfach nicht trinken“, sagt der 32-Jährige, der fast auf den Tag genau seit fünf Jahren im Altenburger Land ist, und lacht.

Es mag zunächst wie ein kleiner Scherz, eine Belanglosigkeit klingen. Doch wer dem gebürtigen Syrer länger zuhört, erkennt schnell, dass das nur die halbe Wahrheit ist. Es sind viele vermeintliche Kleinigkeiten, die Otari beschäftigen, wenn es um das schwergewichtige Wort Integration geht. „Anfangs habe ich mich immer gewundert, wie die Deutschen leben“, erinnert sich Otari. So sei schon das Abendbrot, das manchmal tatsächlich nur aus ein paar Scheiben belegtem Brot besteht, irritierend gewesen. „Es gibt Menschen, die abends nur so etwas kleines essen möchten? In Syrien arbeiten wir lange und deshalb gibt es für uns erst am Abend eine warme Mahlzeit.“ Mittlerweile greift auch er oft in die Brotkiste.

Kleinigkeiten verändern Stück für Stück

„Es sind Kleinigkeiten wie diese, die einen Stück für Stück verändern“, glaubt Otari. Doch das bedeutet für den jungen Mann, der als Sozialarbeiter für den Altenburger Verein Futura tätig ist, nicht, seine Identität aufzugeben. „Niemand muss seine Kultur hinter sich lassen und zum Beispiel verleugnen, Araber zu sein.“ Vielmehr geht es darum, wahrhaftig miteinander umzugehen, zu sprechen, Vorurteile auf beiden Seiten hinter sich zu lassen.

Akef Otari arbeitet in Altenburg für den Verein Futura als Sozialarbeiter. Quelle: Mario Jahn

Dafür und für die Sicherheit seiner Frau und seiner beiden Kindern arbeitet Otari hart. Denn die Erinnerung an seine im Bürgerkrieg zu großen Teilen zerstörte Geburts- und auch Heimatstadt Aleppo ist noch frisch. „Klar freut es mich, hier unter einem Dach leben zu können, auf das nicht jeden Moment eine Bombe fallen kann.“ Dieser Gefahr möchte er mit seiner Familie nie wieder ausgesetzt sein. Und deshalb arbeitet er auch in Altenburg mit Geflüchteten, um ihnen bessere Chancen auf ein sicheres Leben zu verschaffen.

Leben auf wackeligem Boden

Trotzdem bleibt der Boden, auf dem Otari derzeit steht, weiterhin wackelig. Denn Jahr für Jahr wird aufs Neue entschieden, ob der Verein Futura weiterhin finanzielle Mittel bekommt und damit das Geld für seine Stelle reicht. Und dann steht da noch die Aufenthaltserlaubnis im Raum, die für Otari noch bis zum Ende kommenden Jahres gilt. „Zuhause ist ein Platz, an dem man bleiben darf, kann und will. Und bis zum Ablauf der Erlaubnis fühle ich mich hier klar zuhause. Ich bin kein Fremder hier“, sagt der Sozialarbeiter. „Gerne würde ich länger hier bleiben. Aber noch wird unsere Zeit begrenzt.“

Doch sein Kopf steckt nicht im Sand. Auch deshalb nicht, weil er weiß, dass das Konstrukt Deutschland für ihn und andere Geflüchtete zu schaffen ist. „Als ich hier ankam, war ich jemand, der Hilfe brauchte. Klar konnte ich einkaufen. Aber wenn mich die Kassiererin etwas auf deutsch gefragt hat, war Ende“, rekapituliert Otari. „Jetzt kann ich die Sprache, hier arbeiten und anderen Menschen helfen, in Deutschland ein sicheres Zuhause zu finden.“ Die Mietschulung für Geflüchtete (die OVZ berichtete) ist nur eines von zahlreichen Puzzleteilen. „Hilfe zur Selbsthilfe“ könnte das unausgesprochene Motto Otaris, mit dem er an sich, anderen Geflüchteten und eingesessenen Deutschen arbeitet, lauten.

