Wie Corona am Altenburger Amtsgericht vor ungemütlichen Fragen schützt

Altenburg

Die Corona-Pandemie lähmt zurzeit nicht nur den Alltag, sondern macht auch der Gerichtsbarkeit schwer zu schaffen. So geschehen kürzlich am Altenburger Amtsgericht. Dort schienen die beiden geladenen Angeklagten nicht informiert darüber, oder auch nicht interessiert daran, dass im Gerichtssaal derzeit die 3G-Regelung gilt. Beide ungeimpft, bekamen sie einen Schnelltest vor Ort. Der Erste, negativ getestet, saß dann bereits im gut besuchten Saal 7 des Amtsgerichts, als der Anwalt des Angeklagten Nummer Zwei zähneknirschend mitteilte, dass sich wohl zwei Striche auf dem Test seines Mandanten anzudeuten schienen.

Die Freundin jenes Angeklagten hatte schon in den Besucherreihen Platz genommen und schien über diese Neuigkeit wenig überrascht. „Der hat ja vorhin einen Energy-Drink getrunken“, sagte sie in die Runde, als sei das die Erklärung für alles. Daraufhin brach die interessante Diskussion im Saal los, ob das Getränk nun auslösend für das positive Ergebnis sein könne oder nicht. „Das kann nicht sein, ich hab ja heute Morgen auch einen Energydrink getrunken und meiner war negativ“, lautete das klare Urteil des Angeklagten Nummer Eins. Beendet wurde das Hin und Her durch die Verkündung der Gerichts-Protokollantin, der Angeklagte sei „mit Zwillingen schwanger“.

Was also tun, wenn von zwei Angeklagten bloß noch einer übrig ist? Dessen Anwalt sprach sich gegen den richterlichen Vorschlag aus, den Prozess dennoch durchzuführen. Sein Mandant habe im Dezember ohnehin noch eine weitere Verhandlung offen, argumentierte er. Da könne man jetzt auch erstmal abwarten, wie diese ausgehen werde.

Eine gute Stunde nach ursprünglichem Verhandlungsbeginn verkündete Richter Osin also die Vertagung der Sitzung auf einen Termin im Februar, Energydrink hin oder her. Ohnehin fehlten die Zeugen, zwei Polizisten, so sagte der Richter – die seien zurzeit in Quarantäne.

Von Friederike Pick