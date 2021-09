Wie Gerd Müller zur Werbe-Ikone für Altenburger Senf wurde

Altenburg

Seine Tore waren legendär, für viele war er der beste Stürmer, den es je gegeben hat. Am 15. August starb Gerd Müller mit 76 Jahren. Erst letzte Woche erwies ihm die Nationalmannschaft beim Länderspiel gegen Liechtenstein mit einer Trauerminute eine letzte Ehre. Was aber viele nicht wussten: Der „Bomber der Nation“ war jahrelang Aushängeschild und Werbeikone für den Altenburger Senf. Daran denkt in diesen Tagen Seniorchef Karl Jungbeck gern und mit Wehmut zurück.

Jungbeck gründete seine Firma im Mai 1992 am Altenburger Ortsrand und überlegte, wie er seine Ware bekannter macht und vor allem im Westen besser an den Mann und die Frau bekommt. Der Unternehmer wohnte unweit des Geländes von Bayern München an der Säbener Straße, ging dort gern und oft ins Lokal gleich am Trainingsgelände und kannte deshalb viele Leute im Klub. Er sprach Müller nach dessen Trainingseinheit mit einer Nachwuchsmannschaft einfach an: „Ich möchte Sie gern als Werbepartner für meine Produkte haben.“ Die Ikone sagte sofort zu.

Frauen weinten, als sie Müller sahen

Ausgemacht wurden in den Jahren zwischen 1993 bis 1998 jeweils vier Autogrammstunden in großen Supermärkten, wie beispielswiese in Stuttgart, Mainz, Oberhausen, Bremen oder Mühlheim. Viermal unterschrieb Müller in Berlin unter dem Altenburger Senf-Logo und inmitten von Senf und Ketchup Autogrammkarten. Vor allem viele Frauen rührte es zu Tränen. „Dass ich das noch erleben darf, mit Gerd Müller zusammenzutreffen, hieß es oft bei älteren weiblichen Fans aus dem Osten. „Bei denen hatte der ein Standing.“

Jungbeck holte Müller in dessen Wohnung in der Münchner City ab, um entweder mit dem Flugzeug, der Bahn oder in seinem Auto zu den Zielorten zu fahren. Was der Senf-Mann schnell merkte: Der begnadete Stürmer wollte in den zahlreichen Gesprächen nur über ein Thema reden: Fußball. Hatte dabei aber sehr interessante Geschichten auf Lager. So schilderte Müller die endlosen und ermüdenden Vorträge seiner Bayern-Trainer Dettmar Cramer, Udo Lattek oder Pál Csernai vor jedem Spiel, in denen sie die Taktik vorgaben und wie der Gegner zu knacken ist. „Draußen hat der Franz (Beckenbauer – die Red.) dann gesagt: Gerd, wir spielen wie immer. Und wenn wir nicht so gespielt hätten, hätt’ ich kein einziges Tor geschossen“, sagte Müller. „Der Franz und ich“, mit dieser Wendung begann fast jede Episode von Müller, der die Trainer reden ließ und offenbar, auch mit Rückendeckung von Beckenbauer, nicht sehr ernst nahm.

Karl Jungbeck konnte Gerd Müller 1993 als Werbeträger gewinnen. Heute schwelgt der Seniorchef der Altenburger Senffabrik in Erinnerungen an diese Zeit. Quelle: Mario Jahn

Der Weltklasse-Stürmer wurde oft und überhart gefoult und beschimpfte deshalb auf dem Platz seine Peiniger. „Du haust mir nur auf die Knochen!“ Und er sagte den Holzern voraus, dass sie dafür irgendwann ihre Strafe bekommen und selbst einst schwer gefoult werden würden. „Karl, die haben alle ihre Strafe gekriegt“, konnte Müller auch richtig Klartext reden. Und das, obwohl er sehr introvertiert war, menschenscheu wirkte, in der Öffentlichkeit selten lächelte und angespannt wirkte.

Gerd Müller auf einem der ganz wenigen Fotos, die ihn bei einer Autogrammstunde im Auftrag der Senffabrik zeigen. Quelle: privat

Jungbeck versuchte, mit dem einstigen Weltstar über andere Themen als Fußball zu reden. „Das hat den nicht interessiert, weder Autos, noch meine neuesten Senfsorten und Politik schon gar nicht.“ Stattdessen erinnerte sich der Bomber an die ständigen Fragen anderer Spieler, warum und wie er so viele Tore schießt und hatte darauf eine ebenso einfach klingende, wie schwer umzusetzende Antwort: „Wenn du im Strafraum stehst und siehst, dass die Flanke gleich kommt, musst du schon vor dem Gegenspieler sein“, habe der Stürmer in seinem schwäbischen Dialekt sein Erfolgsrezept verraten, wohl wissend, das es eh nur den allerwenigsten etwas nützt.

Genialer Zug zum Tor auch beim Senf

Seinen genialen Zug zum Tor bewies Müller letztendlich auch beim Altenburger Senf. „Durch den Gerd ist die Ostmarke im Westen bekannt geworden“, sagt Jungbeck, der ihn sogar als Türöffner für den Senf bezeichnete, weil die Händler durch den Werbeträger die bis dahin unbekannte und noch dazu aus der tiefsten Provinz stammende Marke ernst genommen haben. Die Chefs aller großen Handelsketten suchten den Stand der Produkte aus der Skatstadt auf, nur weil der Bomber der Nation da war. Über diesen Schachzug freut sich Karl Jungbeck heute noch: „Durch Gerd Müller sind wir drei Stufen nach oben geklettert.“

Gerd Müller gab auch einmal im Altenburger Land Autogramme, am Rande eines Freundschaftsspiels ZFC Meuselwitz gegen Bayern München II in der Bluechip-Arena. Quelle: Mario Jahn

Die Autogrammstunden für den Senf waren übrigens nicht der einzige Bezug Müllers zum Altenburger Land. Im Juli 2009 besuchte er als Co-Trainer der Zweiten Mannschaft von Bayern München in der Bluechip-Arena den Landkreis, beim Freundschaftsspiel gegen den ZFC Meuselwitz. Auch dort erlebte er einen wahren Ansturm von Autogrammjägern.

Von Jens Rosenkranz