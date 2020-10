Wie Michael Hein in Altenburg seine neue Heimat gefunden hat

Altenburg

Berufswechsel, Studienbeginn, raus aus Altenburg und ab in die Großstadt. So sieht es bei vielen Berufsein- oder umsteigern aus. Aber es geht auch anders herum: Seit dem Sommer ziert Michael Heins Auto ein Altenburger Kennzeichen – und dabei hatte der pädagogische Mitarbeiter der Volkshochschule Altenburger Land und Geschäftsstellenleiter in Schmölln vor seiner neuen Stelle keinen persönlichen Bezug zur Skatstadt. Seit April 2019 arbeitet der 40-Jährige bei der VHS. In Altenburg hat er mit seiner Familie ein neues Zuhause gefunden.

Pendeln zu verschiedenen Universitäten

Nach dem Studium in Leipzig hat der promovierte Politikwissenschaftler geforscht und reichlich 12 Jahre in der Wissenschaft gearbeitet – an verschiedenen Universitäten. Greifswald, Berlin, Göttingen. „Das alles als Pendler. Und dann irgendwann als Familienvater. Dann irgendwann als zweifacher Familienvater. Und das im deutschen Wissenschaftssystem, in dem man sich von einer befristeten Stelle zur nächsten hangelt.“ Das zehrt.

Anzeige

Und irgendwann war klar: Wenn sich keine unbefristete Stelle auftut, möchte Hein lieber den Absprung wagen, als darauf zu warten, dass das Wissenschaftszeitvertragsgesetz zuschlägt. „Im deutschen Hochschulwesen darf man, von einigen Ausnahmeregelungen abgesehen, befristet maximal 12 Jahre beschäftigt sein. Danach ist Sense.“ Als er mit seiner Habilitation in Göttingen so gut wie fertig war, fiel also die Entscheidung: Raus aus der Wissenschaft. Bald.

Eine der ersten Bewerbungen war erfolgreich

„Wenn Sie in Deutschland mit Ende 30 aus der Wissenschaft aussteigen wollen, dürfen Sie nicht sehr wählerisch sein“, stellt Hein klar. Umso besser, dass gleich eine seiner ersten Bewerbungen im erpendelbaren Umfeld von Leipzig Erfolg hatte: als pädagogischer Mitarbeiter bei der VHS. Er ist verantwortlich für die Fachbereiche Politische und Gesellschaftliche Bildung, Kulturelle Bildung und Grundbildung, kümmert sich auch um die Öffentlichkeitsarbeit. „Das war von Anfang an eine Stelle, die ich mir gut vorstellen konnte, keine reine Exit-Option. Politische Bildung hat mich schon immer interessiert.“

Heimatstadt Bautzen : „Erstaunlich viele Parallelen“

Anfangs pendelte Hein noch zwischen Leipzig und Altenburg, stellte aber schnell fest, dass ihm die Stadt liegt: „Ich komme aus Bautzen, einer Stadt von ähnlicher Größe und mit erstaunlich vielen Parallelen: Ähnlich lange Geschichte, schöne Altstadt.“ Nicht zu vergessen: Bautzener Senf... Er fügt hinzu: „In unserem Kühlschrank herrscht diesbezüglich übrigens friedliche Koexistenz.“

Nach einem halben Jahr erneuter Pendelei kam in der Familie Hein die Überlegung zum endgültigen Sprung auf. Denn nach 13 Jahren sollte irgendwann einmal Schluss sein mit dem Nomadentum. Im Sommer war es dann soweit: Wohnort und Arbeitsort wurden eins. Und Hein ist sichtlich glücklich mit dieser Entscheidung – bislang fehlt ihm nichts aus der Großstadt. „Und die Kinder finden das toll.“ Für seine zwei Söhne im Kindergarten- und Grundschulalter bedeutete der Umzug auch, Freunde aus Leipzig zurückzulassen. „Das Wegziehen ist natürlich mit Traurigkeit verbunden. Aber das Herziehen und Ankommen ist ihnen außerordentlich leicht gefallen“, sagt der 40-Jährige.

Buchstaben mit Altenburger Buslinien gelernt

„Und in Altenburg gibt es so viel, das entdeckt werden will.“ Von ihrer Wohnung in Bahnhofsnähe hat die vierköpfige Familie vor allem in den ersten Wochen Entdeckertouren unternommen, um die neue Stadt zu erforschen. Was die Kinder an Altenburg mögen? Das Überschaubare, die Altstadt. „Unser kleiner Sohn hat die Zahlen mit Leipziger Straßenbahnen gelernt und die Buchstaben mit Altenburger Buslinien.“ Besonders begeistert ist Hein bis jetzt vom Südbad. „Mitten in der Stadt, das ist traumhaft.“

Noch bezeichnet sich Michael Hein als Neu-Altenburger mit sächsischem Migrationshintergrund. Aber jetzt ist er ja da, um die Stadt zu seiner zu machen.

Von Katharina Stork