Wie Weihnachten in Ehrenhain früher war

Ehrenhain

Der Duft von Stollen, das Licht der Kerzen am Tannenbaum, dazu das Warten der Kinder auf den Weihnachtsmann in der warmen Stube – so ist es seit Generationen Tradition am Heiligabend. Und wohl jeder hat Bilder aus glücklichen Kindertagen im Kopf. Da geht es Fritz Zehmisch in Ehrenhain nicht anders. Auch wenn die Kriegsjahre Ende der 1930er für seine Eltern nicht einfach waren. „Damals gab es ja alles nur auf Marken“, denkt 84-Jährige zurück. Das Weihnachten 1939 sei das früheste, an das er sich erinnern kann, meint der pensionierte Pädagoge.

Als der Tannenbaum noch Tannenbaum hieß

„Der Vater war noch nicht im Krieg“, weiß er. Bis 1941 lebte die Familie in Mockzig, bevor sie nach Ehrenhain in das Haus zog, in dem Zehmisch mit seiner Frau noch heute wohnt. „Ich erinnere mich, wenn es auf Heiligabend zuging, war unter uns Kindern der Tannenbaum das Thema. Habt ihr euren schon aufgebaut? Wie groß ist er? Das hat uns brennend interessiert“, plaudert er und mit einem Lächeln fällt ihm ein, wie sie als Kinder die Bäume verglichen haben. „Damals hat niemand Weihnachtsbaum gesagt, das war immer der Tannenbaum.“

Auch bei ihm zu Hause stand natürlich einer. Und ein Räuchermann, der in die Familie kam, weil ein Nachbar aus Seiffen stammte. Stets in der Vorweihnachtszeit habe er Schnitzereien aus seiner alten Heimat angeboten. „Normalerweise hätten meine Eltern so etwas nie gekauft. Sie waren arme Landarbeiter und verdienten 14 Pfennige die Stunde“, beschreibt er eine Lebenswirklichkeit, die so völlig anders war, als die heutige.

Die Modellbahn in Altenburg war eine Sensation

Vor einigen Tagen stand er im Supermarkt vor einer Regalwand voller Süßigkeiten. Da sei ihm der Tante-Emma-Laden seiner Kindheit eingefallen. „Das ganze Geschäft war wahrscheinlich kleiner als das Regal“, meint er kopfschüttelnd. Damals erlebte Fritz Zehmisch den Mangel, alle Lebensmittel waren streng rationiert. „Es gab zum Beispiel nur 10 Gramm Fett und 20 Gramm Zucker für einen Arbeiter am Tag, da kann man sich vorstellen, wie lange meine Mutter die Stollenzutaten gesammelt hat“, sagt Zehmisch.

Doch die Mutter hat jedes Weihnachten gebacken. „Wir haben immer Plätzchen bekommen“, so der Vater eines Sohnes. Einmal lag unter dem Tannenbaum auch eine Mini-Spielzeugbahn. Dabei kommt Zehmisch das Spielwarengeschäft Graichen in Altenburgs Klostergasse in den Sinn. Dort drehte zu Weihnachten im Schaufenster eine große Modellbahn ihre Runden. „Das war eine Sensation, die Großen aus dem Dorf sind extra hingefahren zum Schauen“

Gefeiert wird ganz traditionell im Familienkreis

Immer mehr Anekdoten fallen dem Rentner wieder ein. Er erzählt von den großen Jungs, die Weihnachten von Haus zu Haus zogen, um Äpfel und Nüsse zu verschenken, dabei aber auch jede Menge Blödsinn im Kopf hatten. Und er denkt an das Beisammensein an den Festtagen. Diese Tradition ist geblieben. „Aber inzwischen feiern wir bei unserm Sohn zu Hause“, sagt Fritz Zehmisch und freut sich.

Von Jörg Reuter