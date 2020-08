Wie das Altenburger Kinderheim Sonnenland mit der Corona-Krise umgeht

Altenburg

Wann kommt welches Kind aus der Schule zurück? Normalerweise fertigt das Kinderheim Sonnenland in der Käthe-Kollwitz-Straße pro Schulhalbjahr eine Übersicht an, die die Schließzeiten der Schulen übersichtlich listet. Was sonst eine laminierte und computererstellte Liste ist, ist in den vergangenen Monaten auf eine lose Blattsammlung angewachsen, in der zahlreiche händische Einträge sind. Der Grund: Die Corona-Krise hat den Alltag des Kinderheims und seiner zwanzig Mitarbeiter gehörig auf den Kopf gestellt.

„Es hat uns wie alle getroffen“, erzählt Marlis Hoffmann. „Mit einer Riesenwelle.“ Schulschließungen, Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht. Jede Woche habe es neue Informationen und Anweisungen vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport gegeben. Gleichzeitig haben alle Geschäfte und Freizeitangebote geschlossen. Die Abläufe für die 40 Kinder und Jugendlichen im Heim änderten sich rasant.

„Wir sind für euch da“

„Keiner wusste, wie lange das so geht und welche Vorschriften wie lange bleiben oder welche noch kommen“, erzählt Hoffmann. Die Angst und Unsicherheit bei ihr und den 20 Erziehern sei groß gewesen. „Was ist, wenn wir einen Coronafall haben? Was passiert, wenn wir in Quarantäne kommen?“ Die Arbeit im Heim sei zu dieser Zeit eine große Belastung gewesen und habe viel Flexibilität von den Mitarbeitern erfordert. Trotzdem habe man sich stets zum Ziel gesetzt, den Kindern Sicherheit und Geborgenheit zu geben und ihnen zu vermitteln: „Wir sind für euch da.“

Neue Routinen etablieren

Vieles, erzählt Hoffmann, die seit 1988 das Heim leitet, sei in dieser Zeit aus einem Bauchgefühl heraus entstanden. Schnell sei klar gewesen, dass man dem Tag eine neue Struktur geben müsse. Und so taktete das Heim den Alltag für die Kinder neu ein. So, dass jeder wusste, was er zu tun hat. Das habe sogar gute Seiten gehabt: Der Tag begann von nun an mit einem ausgiebigen Frühstück. Dafür einmal in Ruhe Zeit zu haben, da ist sich Hoffmann sicher, sei für die Kinder gut gewesen. „Im Nachhinein war es richtig, früh einen geregelten Tagesablauf zu etablieren und Sicherheit zu geben.“ Die neue Routine sei schnell ein Selbstläufer geworden. „Alle haben alles gemacht, was alle machen.“

Zu der neuen Routine gehörte auch die Besuchszeit der Eltern neu einzuteilen, die fortan zwei Mal in der Woche die Kinder im Heim besuchen durften. „Wir haben noch mal gemerkt, wie wichtig die Eltern für die Kinder sind. Es war auch gut, zu sagen, dass es eine einheitliche Besuchszeit gibt, damit kein Kind sich fragen muss: Wo sind meine Eltern?“

Abstandsregelungen nur begrenzt umsetzbar

Und wie ließen sich die Abstandsregelung umsetzen? „Die konnten wir nicht einhalten. Das ist genau wie in einer Familie. Dafür haben wir aber Kontakt auf ein Minimum beschränkt, gerade unter den Kollegen.“ Mit Erfolg: Das Kinderheim Sonnenland musste bislang keinen einzigen Coronafall beklagen.

Chaos Schulöffnung

Mit Schrecken denkt Marlis Hoffmann jedoch an die Schulöffnung. „Es gab keine einheitlichen Schulregelungen.“ Dies habe für viel Unmut im Heim gesorgt. „Manchmal wussten wir erst am Nachmittag, wie viele Erzieher wir am nächsten Morgen brauchen.“ Am einfachsten sei die Regelung gewesen, bei der sich Präsenzunterricht und Homeschooling im wöchentlichen Takt abwechseln. Unterm Strich kommt die 60-Jährige jedoch zu einem bitteren Fazit: „Das war für unsere Bedürfnisse nicht gut organisiert.“

„Wir wünschen uns einen gewissen Rahmen an Normalität“

Mit Sorge blickt Marlis Hoffmann daher auch auf den Schulbeginn nach den Sommerferien. „Bis jetzt gehen wir davon aus, dass der Unterricht normal stattfindet.“ Eine Schule habe sich bisher aber noch nicht beim Heim gemeldet. „Was wir uns wünschen, ist ein gewisser Rahmen an Normalität. Kinder brauchen Sicherheit. Da ist auch die Bildung ganz wichtig.“

Trotz der Unsicherheiten, die die Pandemie mit sich brachte, findet Hoffmann, dass die Kinder und ihr Team an den Herausforderungen der Krise gewachsen sind. Sie ist sicher: „Wir haben ein Feeling für Sicherheitsmaßnahmen bekommen und können ruhig damit umgehen. Die Panik und Angst vom Anfang ist gewichen.“

Von Bastian Schröder