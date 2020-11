Wie der Lockdown dem Altenburger Amateursport zusetzt

Altenburg

Die Bundesligen laufen noch, für den Amateursport erweist sich der neuerliche Lockdown allerdings als Geduldsprobe. Viele regionale Sportvereine müssen derzeit wieder eine Zwangspause einlegen, dürfen weder Wettkämpfe betreiben, noch sich durch Mannschaftstraining fit halten. Auch wenn ab Montag dank der neuen Thüringer Allgemeinverordnung zumindest der Kinder- und Jugendbereich wieder aktiv werden darf, macht das dem mitgliederstärksten Klub im Kreis, dem SV Aufbau Altenburg, zu schaffen. „Aktuell haben wir genau 1002 Mitglieder, aber ich gehe nicht davon aus, dass es dabei bleibt“, befürchtet Aufbau-Geschäftsführerin Jana Renzel.

Handballsaison unterbrochen

Besonders die prominente Handballabteilung des SV Aufbau bekommt den zweiten Lockdown zu spüren; die Absage der Amateursportveranstaltungen macht den Saisonplänen für 2020/21 einen Strich durch die Rechnung. „Wegen dem Lockdown im November wurden für uns drei Spieltage und insgesamt 15 Spiele abgesagt“, erklärt Abteilungsleiter Olaf Schmidt. Mit etwas Glück können die verpassten Spiele in den verschiedenen Ligen – darunter die Thüringenliga bei den Männern und die Mitteldeutsche Oberliga bei den Frauen – noch nachgeholt werden.

„Die ganzen verpassten Spiele und die fehlenden Zuschauer schlagen sich auch in den Einnahmen nieder“, sagt Schmidt. Nicht nur viele Eintrittsgelder, sondern auch das Bier und die Bratwurst für die Zuschauer fallen weg und reißen kleine Löcher in die Vereinskasse. „Die Schiedsrichter kosten aber gleich viel und auch die Handballverbände wollen ihr Geld sehen, da fragt keiner nach.“

Angst um Sponsoren

Was dem Verein aber deutlich mehr Sorge bereitet, ist die finanzielle Unterstützung der Sponsoren. Neben Mitgliedsbeiträgen, Eintrittsgeldern und Spenden sind die Sponsoren die Haupteinnahmequelle des SV Aufbau, ohne Veranstaltungen und Zuschauer kann der Verein jedoch kaum für seine Unterstützer werben. „Bis jetzt haben uns alle die Treue gehalten, aber wir wissen nicht, wie sich die Lage weiter entwickelt“, erklärt Geschäftsführerin Jana Renzel. „Ohne Werbung auf Banden und Trikots können wir den Sponsoren nicht viel zurückgeben, und viele Betriebe haben auch so schon ein schweres Geschäftsjahr.“ Wenn die Unterstützung wichtiger Sponsoren wegbräche, würde der Verein in arge finanzielle Schwierigkeiten geraten.

Ausländische Spieler dürfen nicht einreisen

Doch nicht nur die Finanzen, sondern auch der Vereinszusammenhalt leidet unter der Sport-Sperre: In keiner Abteilung des SV Aufbau kann momentan normal trainiert werden. Das ärgert Michael Rüger, den Abteilungsleiter für Tischtennis: „ Tischtennis gilt als Individualsport, die Spieler sind immer mindestens 2,70 Meter – also die Länge des Tisches – voneinander entfernt.“ Er arbeitet momentan an einer Lösung, um das Hallentraining schnellstmöglich wieder stattfinden zu lassen.

Dazu kommt, dass schon vor dem Lockdown zwei ausländische Spieler nicht zu den Wettkämpfen einreisen durften: Ilya Shamin aus Russland und Alex Smirnov aus Estland sind Spitzenspieler in der ersten Männermannschaft und konnten durch Reisebeschränkungen nicht an den bisherigen Punktspielen teilnehmen.

Training als sozialer Treffpunkt

Abgesehen von Wettkämpfen war das Training im Verein für viele Mitglieder ein wichtiger sozialer Treffpunkt und Ausgleich von der Arbeit oder Schule, der nun wegfällt. „Das große Wegbrechen von Mitgliedern ist bis jetzt zum Glück ausgeblieben“, erklärt Jana Renzel. „Doch wenn das Training ein oder zwei Monate ausfällt, suchen sich vor allem die Kinder schnell ein anderes Hobby.“ Auch die kleineren Vereinssparten wie Fußball, Volleyball und Seniorengymnastik wünschen sich deshalb, das Training möglichst bald wieder fortzusetzen. „Wir bekommen täglich Anfragen, wann es endlich mit dem Training weitergeht“, sagt Renzel, „das fehlt den Leuten wirklich sehr.“

