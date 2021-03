Rica Klose ist verzweifelt. Der Corona-Lockdown trifft die Altenburger Händlerin hart und bedroht nun sogar ihre Existenz. Dabei hat sie ihren An- und Verkauf über 26 Jahre durch alle Höhen und Tiefen gebracht.

Rica Klose in ihrem An- und Verkauf in der Altenburger Frauenfelsgasse, der nach über 26 Jahren durch die Zwangsschließung im Lockdown vor dem Aus steht. Quelle: Mario Jahn