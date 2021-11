Wie die Thüsac in Altenburg Fahrgäste vor den Kopf stößt

Altenburg

Klaus Toepler ist verärgert. Am Mittwochmittag wollten der Altenburger und mit ihm fünf, sechs andere Leute mit dem S-Bus in die Stadt fahren. Doch an der Haltestelle in der Albert-Levy-Straße kam der Bus nicht zur gewohnten Zeit. Also standen sich die Fahrgäste die Beine in den Bauch und konsultierten den Fahrplan. „Der Bus kommt nur noch alle 20 Minuten, vorher fuhr er alle zehn Minuten“, gibt Toepler am Telefon das Ergebnis der Lektüre wieder. Sein Vorwurf: Seit 8. November habe die Thüsac klammheimlich den Fahrplan ausgedünnt.

An der von der Taktänderung besonders betroffenen Haltestelle in der Siegfried-Flack-Straße hängt zwar der geänderte Fahrplan, aber die anderswo angebrachten Erklärungszettel fehlen. Quelle: Thomas Haegeler

Fahrgäste „empört und konsterniert“

Es könne doch nicht sein, dass einfach 50 Prozent weniger Busse fahren, schimpft der Gehbehinderte, der aufgrund einer neuen Hüfte und Gehstützen kein Auto fahren und sich kein Taxi leisten kann. „Was haben sie sich dabei nur gedacht?“ Die Thüsac hätte ja wenigstens einen Zettel an die Haltestelle hängen können. „Den Grund hätte ich schon gern erfahren, ob es zu wenig Fahrer gibt oder wegen Krankheit.“ Als man um 12.11 Uhr schließlich in den Bus stieg, „waren alle empört und konsterniert“.

Auch an der Haltestelle in der Albert-Levy-Straße suchen Fahrgäste vergebens einen Hinweis oder eine Erklärung für die aktuellen Änderungen auf den Linien S und K. Quelle: Thomas Haegeler

Klaus Toepler blieb indes nicht der einzige Anrufer mit diesem Problem. Eine telefonische Anfrage bei der Thüsac blieb am Mittwoch zunächst ergebnislos. Auf der Internetseite des kreiseigenen Unternehmens findet sich der Hinweis, dass es „aufgrund einer Baumaßnahme in der Pappelstraße“ ab Montag, den 8. November „zu veränderten Abfahrtszeiten und Linienführung auf der Linie S“ komme. Und weiter: „Ab Kauerndorfer Allee bis Stauffenbergstraße bzw. ab Stauffenbergstraße bis Offenburger Allee verkehrt die Linie S auf zwei unterschiedlichen Linienführungen. Bitte beachten Sie, dass die Albert-Levy-Straße bzw. Siegfried-Flack-Straße nicht bei jeder Fahrt bedient wird.“

Hinweise an besonders betroffenen Haltestellen fehlen

Aber warum wirkt sich die Baustelle in Südost derart in Nord aus? „Die durch die Baumaßnahme bedingte Umleitung führte zur Fahrzeitverlängerung auf der gesamten Linie“, anwortet Thüsac-Sprecher Thomas Hermsdorf dazu am Freitag. „Um dies zu lösen und die 10-Minuten-Taktung (außer an der Albert-Levy- und Siegfried-Flack-Straße) insgesamt beizubehalten, wurde die Linie geteilt.“ Dies bleibe bis zum Ende der Arbeiten so. Das wäre nach momentanen Stand Weihnachten.

Die an der Haltestelle Stauffenbergstraße hängenden Hinweise (rote Zettel, Übersichtskarten) auf den Grund und die Auswirkungen der Änderungen fehlen in der Flack- und in der Levy-Straße. Dabei sind die beiden letztgenannten Haltstellen besonders betroffen. Quelle: Thomas Haegeler

„Die Kommunikation der geänderten Fahrpläne erfolgte rechtzeitig in den Fahrplanaushängen an den betroffenen Haltestellen und darüber hinaus in verschiedenen Druck- und Digitalmedien“, ließ Hermsdorf weiter wissen. Das stimmt. Allerdings fehlen ausgerechnet an den besonders betroffenen Haltestellen in der Levy- und der Flack-Straße die anderswo ausgehängten Erklärungszettel und Übersichtspläne – nicht zum ersten Mal.

Von Thomas Haegeler