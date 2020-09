Altenburg

Wenn am Freitag zum Vorvorabend des diesjährigen Denkmaltages in der Brüderkirche wieder Menschen geehrt werden, die sich für den Denkmalschutz engagieren, dann dürfte sich so manch Altenburger an diese Veranstaltung vor genau einem Jahr erinnern. Denn die wartete mit einer faustdicken Überraschung auf. Nach der Ehrung mit dem Hellbrunn-Preis der Stadt Altenburg für die aufwendige Sanierung der lange leerstehenden Gründerzeitvilla in der Käthe-Kollwitz-Straße 46 erklärte Thomas W. Sperr, dass er noch viel mehr in der Skatstadt vorhabe. Der schwäbische Steuerberater verkündete dem völlig perplexen Publikum, gemeinsam mit seinem Sohn auch das Hotel „Europäischer Hof“ sowie die Gebäude Teichvorstadt 7 und die Mauerstraße 1 sanieren zu wollen (die OVZ berichtete). Erworben seien sie bereits.

Corona grätscht dazwischen

Zwölf Monate später hat sich allerdings zumindest augenscheinlich an allen drei Objekten noch nichts getan. „Natürlich hat auch bei unseren Vorhaben Corona erst einmal kräftig auf die Bremse getreten. Außerdem arbeiten wir zurzeit an einem großen Projekt im Schwarzwald, wo wir in Bad Wildbad den Bahnhof sanieren“, erklärte Thomas W. Sperr auf OVZ-Anfrage. Das binde viele Kräfte, zumal ja alle Beteiligten noch ihren Hauptberufen nachgehen. Das heiße aber nicht, dass in Altenburg alles auf Eis liege

Anzeige

Den Vorrang habe derzeit erst einmal die ebenfalls erworbene Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 19a, wo insgesamt sieben Wohnungen entstehen sollen. „Hier werden wir auf jeden Fall mit der Sanierung noch in diesem Jahr starten“, so der Bauherr. Für die Mauerstraße 1 habe man einen Abriss-Antrag gestellt, da dieses Objekt nach dem Brand nicht mehr zu retten sei. Ein Bescheid der Stadtverwaltung liege aber noch nicht vor. Wenn das Objekt in Bad Wildbad fertiggestellt sei, werde man die Planung für die Mauerstraße 1 und die benachbarte Teichvorstand 7 in Angriff nehmen. „Es geht immer nur eins nach dem anderen“, bittet Sperr um Verständnis.

Weitere LVZ+ Artikel

„Europäischer Hof“ muss warten

Dies bedeutet zugleich, dass der „Europäische Hof“ weiter warten muss. „Hier sind wir noch nicht vorangekommen“, so der 65-jährige Inhaber einer Steuerkanzlei in Stuttgart und Mitinhaber einer Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in der Fabrikstraße. Das seit vielen Jahren leerstehende, heruntergekommene Gebäude in unmittelbarer Bahnhofsnähe, 1896 erbaut, war vom Altenburger Unternehmer Joachim Schüngel aus einer Zwangsversteigerung erworben worden. Aus der von ihm und der Stadtverwaltung 2014 angekündigten Sanierung wurde allerdings nichts.

Nun ruhen die Hoffnungen der Stadtväter auf Thomas W. Sperr, der wegen Corona noch ein weiteres Vorhaben verschieben musste. Eigentlich, so hatte er zur Preisverleihung versprochen, wollte er 2020 einen Bus chartern, um weiteren Stuttgarter Unternehmern ein eventuelles Engagement in Altenburg schmackhaft zu machen. „Das ist jetzt für nächstes Jahr geplant.“

Von Ellen Paul