Es waren nur wenige Worte von Günter Schabowski, die am Abend des 9. November 1989 eher unfreiwillig das Ende der deutschen Teilung einleiten. „Das tritt nach meiner Kenntnis ... ist das sofort ... unverzüglich“, stotterte das Mitglied des SED-Politbüros vor der internationalen Presse in Ost-Berlin – und schrieb wider Willen Geschichte.

Kurz darauf fielen sich in Berlin Zehntausende Ost- und Westdeutsche in die Arme. Autoschlangen bildeten sich an den Grenzübergängen. Menschen kletterten auf die Mauer, die 28 Jahre lang Ost- und West-Berlin trennte. Auch an der Grenze zwischen Sachsen und Bayern öffneten sich die Schlagbäume und Tausende nutzten den offenen Weg in die Freiheit.

Die LVZ sucht Ihr Foto!

Wie haben Sie persönlich den Mauerfall erlebt? Welche besondere Erinnerung knüpfen Sie an den 9. November 1989 und die Tage danach?

Die LVZ sucht für einen Rückblick anlässlich des 30. Jahrestages der Wiedervereinigung Ihr ganz persönliches Foto. Senden Sie uns ein Bild, das Sie mit den Ereignissen rund um den 9. November 1989 verbinden. Es sollte am Tag des Mauerfalls oder kurz danach entstanden sein – zum Beispiel bei der ersten Reise nach „drüben“, mit dem Trabi an der Grenze oder beim Ausgeben des Begrüßungsgeldes.

Bitte schicken Sie uns dazu auch noch einige Informationen: Warum ist das Foto etwas Besonderes für Sie persönlich (in maximal fünf Sätzen)? Wann und wo genau ist es entstanden? Wer ist darauf zu sehen?

Ihr Foto senden Sie bitte bis Sonntag, 3. November, 18 Uhr, mit dem Betreff „ Mauerfall“ per E-Mail an community@lvz.de (weitere Details siehe unten).

Die besten Fotos und Geschichten werden wir auf LVZ.de und in der Leipziger Volkszeitung veröffentlichen.

