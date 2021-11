Wie sehr Transportunternehmen im Altenburger Land leiden

Altenburg

Deutschlandweit kommt es in vielen Branchen derzeit zu Lieferengpässen. Darüber hinaus bahnt sich ein zunehmender Mangel an Kraftfahrern an, wodurch Speditionsfirmen momentan unter erschwerten Bedingungen arbeiten. Auch Transportunternehmen im Altenburger Land bleiben von diesen Entwicklungen nicht verschont.

Vor leer gefegten Supermarktregalen wie in Großbritannien müssen sich Bürgerinnen und Bürger der Region deshalb nicht fürchten. Allerdings könnte aufgrund der jüngsten Ereignisse in Zukunft zunehmend mehr Geduld von Kundinnen und Kunden gefragt sein.

30 Prozent weniger Lkw auf deutschen Straßen

Kurz nach der Wiedervereinigung gründete Mirko Schatz sein Fuhrunternehmen Mirko Schatz Transporte mit Sitz in Windischleuba. Seitdem ist die Firma stetig gewachsen. „Es ist eine Branche, die momentan keinen Spaß macht“, sagt der Firmeninhaber nun nach 30 Jahren im Geschäft. Es gebe aktuell viele Firmen, die ihren Betrieb herunterfahren, weil sie zum einen keine Rohware bekommen und zum anderen das Personal fehle. „Das wird auch noch die Gesellschaft treffen“, sagt Schatz, „dann kommt die Ebay-Bestellung nicht mehr direkt am nächsten Tag.“ Etwa 30 Prozent Lkw fehlen aktuell auf den Straßen, sagt der Unternehmer.

Denn es gibt einen erheblichen Mangel an Kraftfahrern. „Das ist aber nicht erst die letzten drei Wochen so, sondern schon seit zehn bis 15 Jahren“, erzählt Marcus Reuer, Geschäftsführer des Transportunternehmens Logmaco, das seit 2017 seinen Standort in Schmölln hat. „Der Beruf Kraftzeugfahrer ist zu unattraktiv.“ Es sei ein gefährlicher Job, man müsse ordentlich ausgebildet sein, sagt auch Matthias Langer, Geschäftsführer der Spedition Langer in Nobitz. Jetzt räche sich das.

Konkurrenzkampf um Kraftfahrer

Ähnliches berichtet Schatz: „Bei uns arbeiten Fahrer, die ihren Beruf zu DDR-Zeiten gelernt haben. Die brechen jetzt bald alle weg.“ Nach komme hingegen nicht viel. Hinzu kommt, dass in Leipzig große Firmen wie VW und Porsche sitzen. „Die bezahlen gutes Geld“, sagt der Unternehmer Reuer. Man müsse den Fahrern neben der Gehaltserhöhung noch mehr Zugeständnisse bieten, zum Beispiel, dass sie sich das Fahrzeug aussuchen oder damit bis nach Hause fahren dürfen. „Jeder versucht die zu bekommen, die überhaupt noch herumlaufen“, sagt auch Schatz.

Frachtraum wird knapp

Die Folgen liegen auf dem Tisch: Ohne Fahrer kein Frachtraum. „Wir fahren eben zwei Wagen weniger“, erzählt Langer, dem bereits seit über einem Jahr zwei Fahrer fehlen. Ein Vorteil ergibt sich daraus jedoch für Transportunternehmen: Ihre Auftraggeber konkurrieren nun um den rar gewordenen Frachtraum. „Wir profitieren aktuell, weil die Frachtpreise steigen“, sagt Reuer. Gleichzeitig seien da aber die höheren Löhne für „die Fahrer, die überhaupt noch den Job machen wollen“ – und die steigenden Spritpreise. „Dieses Jahr gab es für Diesel eine Preissteigerung von 30 Cent“, berichtet Schatz. „Wenn wir nicht mehr tanken können, bleiben die Lkw stehen.“

Warenlieferungen bleiben aus

Der Fahrermangel und hohe Spritpreise sind jedoch nicht die einzigen Gründe, warum es aktuell in manchen Branchen zu Lieferengpässen kommt. Während der Corona-Pandemie waren mitunter ganze Produktionsstätten lahmgelegt. Viele Firmen fuhren daraufhin ihren Betrieb herunter, weil sie keine Rohware mehr bekamen. Die Auswirkungen dessen sind bis heute zu spüren.

„Am Hamburger Hafen kam mal zwei Monate lang keine Ware aus China an“, erzählt Schatz. „Da mussten wir teilweise komplett ohne Rückladung zurück.“ Mirko Schatz Transporte liefere vor allem Sanitätsartikel an Großhändler, die dann wiederum Krankenhäuser oder Altenheime versorgen. Für den Rückweg nach einer Lieferung organisiert Schatz sogenannte Rückladungen, zum Beispiel Lebensmittel für die örtlichen Supermärkte. Nur aufgrund langjährig aufgebauter Beziehungen in der Branche sei er zeitweise überhaupt an Ladungen für seine Lkw gekommen.

Für Langers Speditionsunternehmen wurde die knappe Verfügbarkeit an Rohware bereits zum Problem: „Auf den Baustellen geht es nicht weiter, dann können wir auch nicht nachliefern“, erzählt er. Höhere Preise von den Auftraggebern könne er auch nicht verlangen. „Wir fahren ja nur für eine Firma, die können auch nicht mehr machen.“

Von Friederike Pick