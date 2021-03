Wie verläuft das Testen an den Schulen im Altenburger Land?

Altenburg

Seit dieser Woche gelten laut Allgemeinverfügung des Landratsamtes neue Regeln für die Schulen im Altenburger Land. Damit die Einrichtungen auch bei einer hohen Inzidenz geöffnet bleiben können, wird von ihnen verlangt, Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften mehrmals die Woche die Möglichkeit zu geben, einen Corona-Test zu machen. Wie setzen die Schulen das um, und wie wird die Situation aufgenommen? Die LVZ hat sich stichprobenartig vor Ort umgehört.

Nicht alle Schulen testen mehrmals die Woche

Bereits seit Herbst testen die Regelschulen und Gymnasien im Altenburger Land regelmäßig ihre Lehrerinnen und Lehrer, nach und nach auch die Schülerinnen und Schüler. Die Uhrzeit und die Häufigkeit der Tests variieren dabei je nach Schule, und nicht jede davon testet mehrmals die Woche. Während etwa die Staatliche Gebrüder-Reichenbach-Schule nur montags testet, ermöglicht das Christliche Spalatin-Gymnasium in Altenburg zusätzlich zu Montag Tests am Donnerstag, das Roman-Herzog-Gymnasium in Schmölln am Mittwoch.

Alle Einrichtungen arbeiten dafür mit örtlichen Arztpraxen zusammen, die geschultes Personal zum Testen in die Schulen schicken. Die Anzahl der vorhandenen Tests reicht dabei bis jetzt schulübergreifend aus.

Unübersichtliche Lage: Wer darf in die Schule, wer darf getestet werden?

Was die Lage allerdings etwas verkompliziert ist die recht große Unwissenheit, die mit der Spontanität vieler Entscheidungen an den Schulen einhergeht. Laut Martina Pleuse, der Schulleiterin des Roman-Herzog-Gymnasiums in Schmölln, dürfen etwa die 10. Klassen seit dem 15. Februar wieder zum Präsenzunterricht erscheinen und sich testen lassen. Währenddessen befinden sich die Klassen 5 bis 7 weiter im Homeschooling. „Das macht mir sehr große Sorgen, weil das gerade eine Altersstufe ist, die Struktur braucht, die sich manchmal auch nicht motivieren können. Sie leiden sehr darunter, nicht in die Schule kommen zu können und nur zuhause zu sitzen“, so die Schmöllner Schulleiterin.

Währenddessen gilt seit diesem Montag auch für die 5. und 6. Klassen eine Maskenpflicht in der Schule, wie es die Allgemeinverfügung des Landratsamtes verlauten lässt. Worüber in den Einrichtungen allerdings Uneinigkeit herrscht, ist die Frage, ob die Schülerinnen und Schüler in diesen beiden Jahrgängen bereits zum Testen erlaubt sind oder noch nicht. Während Bettina Groß, die Schulleiterin der Regelschule Nöbdenitz, davon ausgeht, dass die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen erst nach den Ferien getestet werden dürfen, bietet etwa das Christliche Spalatin-Gymnasium bereits Tests für diese Klassenstufen an.

Grundschulen testen noch gar nicht

Im Vergleich zu den Regelschulen und Gymnasien testen die Grundschulen im Altenburger Land noch gar nicht. Laut Angelika Vincenz, der Schulleiterin der Grundschule Gößnitz, könnten sich die Lehrerinnen und Lehrer zwar einen Berechtigungsschein abholen, um sich einmal in der Woche bei einer externen Stelle testen zu lassen, die Kinder seien bis jetzt aber noch überhaupt nicht getestet worden. Das liegt daran, dass flächendeckende Testungen an den Grundschulen erst nach den Osterferien vorgesehen sind.

Gespaltene Meinungen über mögliche Testpflicht

Wenn es um die Einführung einer möglichen Testpflicht nach den Osterferien geht, spalten sich die Meinungen der Schulleiterinnen im Altenburger Land. Die Bedenken bei verpflichtenden Tests drehen sich vorwiegend um die Kinder in den Grundschulen und unteren Klassen der weiterführenden Schulen. Laut Vincenz aus Gößnitz müssten die Tests beispielsweise einfach, schnell und schmerzfrei sein, um akzeptiert zu werden. Auch Jana Soeffing, Schulleiterin der Gebrüder-Reichenbach-Schule in Altenburg, hat Bedenken bezüglich der Jüngeren: „Kinder haben Ängste, das muss man berücksichtigen. Und dann muss man auch überlegen: Fällt so ein Test positiv aus, wie geht man damit um? Wie fängt man das Kind auf? Das sind ganz viele Dinge, die auch pädagogisch zu bedenken sind. Nicht einfach nur die technische Umsetzung, sondern da steckt ja oft viel mehr dahinter.“

Auf der anderen Seite befürworten einige Schulleiterinnen auch eine Testpflicht, gerade wenn sie oder ihre Schulen persönlich betroffen sind. Katrin Schulze etwa ist Schulleiterin der Grundschule Altkirchen, welche mit bislang 13 erkrankten Kindern und Lehrkräften eine vergleichsweise hohe Zahl an Fällen aufzuweisen hat. Schulze weist darauf hin, dass sie bereits die Einführung verpflichtender Tests vom Gesundheitsamt eingefordert hat. Bis heute habe ihre Schule aber leider keine Antwort auf ihre Anfrage erhalten. „Wir waren stark betroffen und hätten uns deshalb die Tests gewünscht.“

Bettina Groß von der Regelschule Nöbdenitz sieht die Testpflicht auch als Chance an „und nicht als Eingrenzung oder Einschränkung der Grundrechte, weil wir dann zeitnah agieren können. Dass die Zahlen wieder nach unten gehen und wir wieder Schüler und Lehrer sein dürfen und die Eltern zuhause Eltern und nicht mehr halbe Lehrer.“

Von Tobias Wagner