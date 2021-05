Schmölln

Die Sprottestadt steht am Dienstag vor einer doppelten Herausforderung. Zum einen ist sie Auftaktort für die Traditionsrundfahrt im Radsport der Damen. Zum zweiten ist es die erste große Sportveranstaltung, die seit Monaten coronabedingt wieder im Landkreis stattfinden kann.

Bürgermeister Sven Schrade (SPD) sprach denn auch von einem riesigen organisatorischen Kraftakt. Damit ist zunächst auf jeden Fall gemeint, dass ab 7 Uhr der komplette Markt und von 15 bis 17 auch etliche Straßen voll gesperrt sind, damit die anspruchsvolle Internationale Lotto Thüringen Ladies Tour regelgerecht über die Bühne gehen kann.

Allerdings könnte die Veranstaltung auch wegen der zu erwartenden Zuschauer zur Herausforderung werden. Erfahrungsgemäß strömen Hunderte Schmöllner und Gäste in die Innenstadt und säumen Straßen und vor allem den Markt. Außerdem lechzen viele Sportfreunde seit langem nach Sport, dem sie direkt zusehen können. Am Dienstag bestünde dazu die erste Gelegenheit. Doch ist dies derzeit überhaupt möglich und unter welchen Bedingungen?

Markt ist für Besucher gesperrt

Darauf bekommt man im Moment nur bedingt eine Antwort. Offiziell ist der Markt für Besucher der Radrundfahrt gesperrt. Das erklärt der Bürgermeister. Um die Profisportveranstaltung wie vorgesehen rollen zu lassen, werden in den Start- und Zielbereichen zusätzliche Gitter aufgestellt, da dort keine Zuschauer zugelassen sind.

Sicher könne man niemandem verwehren, wenn sich Anwohner in den Dörfern einen Stuhl vor ihre Tür stellen und von dort aus zusehen. Der Markt in Schmölln könne selbstverständlich auch passiert werden, sagt Schrade. Und wer dort stehenbleibt und den Radfahrerinnen zusieht? Schrade antwortet auf diese Frage, dass die Stadtverwaltung selbst ja keine Werbung für die Tour in Schmölln gemacht habe und es ja auch kein Rahmenprogramm, so wie sonst üblich, gebe. Das Konzept der Veranstalter sehe vor, dass es zu keinen Zuschaueransammlungen in der Stadt kommen könne.

Man wird sehen.

Weltelite hat sich angesagt

Das Radrennen führt diesmal über Schmölln – Nitzschka – Nörditz – Gößnitz – Ponitz – Grünberg – Kummer – Brandrübel – Weißbach – Selka – Sommeritz. In der Zeit von 15 bis etwa 18 Uhr, während die Rennfahrerinnen die 30,2 Kilometer lange Runde dreimal passieren, ist die Strecke voll gesperrt. Der Start- und Zielbereich in der Innenstadt ist von 8 bis 21 Uhr voll gesperrt, ab der Crimmitschauer Straße, Abzweig „Am Brauereiteich“, Marktbereich sowie der Parkplatz Brauereiteich.

Sechs der neun weltbesten Mannschaften werden zur Rundfahrt erwartet, die vom 25. bis 30. Mai mit den Etappenorten Schmölln, Gera, Schleiz, Dörtendorf, Weimar und Gotha stattfindet. Sie ist das erste internationale Etappenrennen der Frauen in diesem Jahr in Deutschland und zugleich für die Stars eine wichtige Zwischenstation auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio. Zudem könnte es möglich sein, dass sogar das Regenbogentrikot im Feld rollt. Zur holländischen Auswahl SD Works, die ebenso gemeldet hat, gehört Weltmeisterin Anna van der Breggen.

Von Jens Rosenkranz