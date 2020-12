Wie wird (es) Weihnachten im Altenburger Land?

Altenburg

„Wie wird es dieses Jahr Weihnachten?“, fragt Pfarrer Sandro Vogler – und begibt sich damit bewusst in eine Doppeldeutigkeit.

Wie sieht einerseits die Logistik der weihnachtlichen Angebote in diesem Jahr aus – und wie kommt die weihnachtliche Botschaft in die Gemeinde? „Wir haben intensiv gebrütet“, sagt er in der Pressekonferenz, in der er gemeinsam mit Tobias Quart, Leiter des Familienzentrums, und Susann Borowansky, Kinder- und Jugenddiakonin, die Ergebnisse und Pläne für die Weihnachtszeit in der Kirchgemeinde Altenburg vorstellt.

Kein Gottesdienst in den Kirchen rund um Altenburg

Die wohl größte Neuigkeit: Am Heiligabend wird es in keiner der Kirchen der Evangelischen Kirchgemeinde Altenburg einen Gottesdienst geben. Der Grund: „Wir könnten den Besucherstrom nicht auf verantwortungsvolle Weise lenken.“ Vogler erklärt weiter: „Und gerade an Heiligabend wollen wir niemanden an der Tür abweisen, weil die maximale Besucherzahl erreicht ist.“ Aber: Die Kirchen werden für alle offen stehen, die sich in Ruhe besinnen wollen. Weihnachten liege nicht im Gottesdienst, sondern in dem Ereignis, das gefeiert wird, so Vogler. Und das gehe auch zuhause.

Premiere: Krippenspiel-Film als Streaming-Angebot

Dazu hat sich die Kirchgemeinde etwas sehr Besonderes einfallen lassen. Der traditionelle 15-Uhr-Gottesdienst am 24. Dezember wurde im Vorhinein von einer Leipziger Filmagentur aufgenommen, inklusive Krippenspiel. „Und wir freuen uns auch schon sehr, den Film gemeinsam mit unseren Familien zu sehen“, sagt Tobias Quart. Auf verschiedensten Portalen wird der Krippenspiel-Film ab 15 Uhr und darüber hinaus zu sehen sein: Youtube, Facebook und auf der Seite von Altenburg TV. Im Film erscheinen lokale Musiker und vertraute Gesichter aus dem Kirchenkreis. Am ersten Weihnachtsfeiertag hingegen findet um 10 Uhr ein traditioneller Weihnachtsgottesdienst mit Pfarrer Sandro Vogler, Dietrich Modersohn und kleinem instrumentalen Ensemble statt. Um 18 Uhr erklingen „Wort und Musik am Weihnachtsbaum“ in der Brüderkirche, mit Rebecca Klukas und Manuel Schmid.

Fünf Stationen Weihnachtsgeschichte als Hörspiel

Vom 25. bis zum 31. Dezember können die Altenburger an fünf Stationen in der Stadt die Weihnachtsgeschichte als Hörspiel mit dem Smartphone erhören – aus einer etwas anderen Perspektive. Am Markt, an der Bartholomäikirche, an der Agneskirche, an der Brüderkirche und an der katholischen Kirche sollte man dazu die Augen offen halten.

Am 27. Dezember findet um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Solisten aus der Altenburger Kantorei und Pfarrer Andreas Gießler in der Herzogin-Agnes-Gedächtniskirche statt.

Und Pfarrer Vogler betont abschließend: „Wir freuen uns besonders in diesem Jahr über eine Spende für , Brot für die Welt‘. Auch wenn die Gemeindemitglieder nicht zum Gottesdienst kommen.“

Von Katharina Stork