Merfach gab es Ärger in Schmölln: In der Weihnachtszeit sorgten Unbekannte am Sportplatz in der Sommeritzer Straße für zerschnittene Tornetze und einen kaputten Zaun. Einen dritten Versuch starteten am Dienstag drei Jugendliche. Dieses Mal allerdings wurden sie beobachtet.