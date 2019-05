Meuselwitz

Die Welle blinder Zerstörungswut in der Schnauderstadt setzt sich fort. Ziel der Vandalen diesmal war am Wochenende der Aussichtspunkt am Hainbergsee. Darüber informierte Stadtrat Lutz Hempel (BfM) die OVZ, der als Vorsitzender des Fördervereins des Gewässers als einer der Ersten über das Vorkommnis unterrichtet wurde und bereits die ersten Schritte zur Schadensbeseitigung unternommen hat.

Diesmal wurde die Absperrung am Aussichtspunkt beschädigt, die erst vor rund drei Jahren dort angebracht wurde. Das Geländer wurde samt Verankerung umgetreten und verbogen. Besitzer des Geländes, zu dem auch der Parkplatz gehört, ist die Stadt, doch der Förderverein kümmere sich darum. Den Schaden schätzt Hempel auf rund 300 Euro, was auf den ersten Blick nicht sehr viel, der Ärger aber umso größer sei. Denn bis auf ein paar ins Wasser geworfene Bänke sei in letzter Zeit eigentlich Ruhe am See gewesen. „Und jetzt geht das wieder los“, zürnt der Stadtrat.

Andere Ziele für Randalierer

In der Tat hatten sich die Ziele der Vandalen zuletzt vom See wegbewegt. Großer Schaden war im Herbst 2018 an der Straßenbeleuchtung angerichtet worden, als ein Schaltschrank nahe der Kreuzung Altenburger und Luckaer Straße zerstört wurde (OVZ berichtete). Dadurch fiel dort die Beleuchtung aus. Auch die Kohlebahner ächzten in der Vergangenheit unter nächtlichen Attacken, ärgerten sich über Graffiti, zerschlagene Scheiben und aufgebrochener Container.

Seckendorff-Park bleibt Schwerpunkt

Schwerpunkt der Sachbeschädigungen für die Polizei ist in Meuselwitz jedoch der Seckendorff-Park. „Den müssen wir im Auge behalten“, hatte Andreas Pöhler erst kürzlich betont. Der Chef der Polizeiinspektion des Kreises wollte eigentlich zur letzten Stadtratssitzung am 24. April den Meuselwitzer Volksvertretern dazu Rede und Antwort stehen, war aber trotz eigens geschaffenem Tagesordnungspunktes ohne Begründung nicht erschienen.

Darüber wunderte sich auch Stadtrat Hempel, der wegen des neuerlichen Vorfalls am Hainbergsee nun verstärkten Handlungsbedarf für die Polizei sieht. Diese müsse deutlich mehr Präsenz zeigen und die bekannten Gebiete besser bestreifen, fordert Hempel. Die Verursacher der Zerstörungen dürften sich nicht sicher fühlen. Denn das tun sie ganz offensichtlich im Moment.

Von Jens Rosenkranz