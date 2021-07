Wiedereröffnung des Altenburger Theaters erneut verschoben

Altenburg

Um sie dreht sich aktuell (fast) alles im Altenburger Theater – die neue Drehbühne. Deshalb ist es die wohl positivste Nachricht des neuerlichen medialen Besuchs auf der Großbaustelle: Sie ist aufgebaut. Denn die alte war so marode, dass Jahr für Jahr eine Sondergenehmigung zu ihrem Einsatz beantragt werden musste, der Theaterbetrieb jedes Mal auf Messers Schneide stand. Trotzdem gibt es noch viel, vor allem viel Unvorhergesehenes, zu tun, so dass an eine alsbaldige Wiederaufnahme des Spielbetriebs noch lange nicht zu denken ist. Im Gegenteil. Landrat Uwe Melzer bestätigte am Dienstag nunmehr offiziell, dass sich der Vorhang erst im September nächsten Jahres zum Spielzeitbeginn 2022/23 heben wird. „Aus heutiger Sicht“, wie der CDU-Politiker, derzeit auch Aufsichtsratsvorsitzender der Altenburg-Geraer Theater GmbH, nicht von ungefähr gleich mehrfach betont.

Diesen Blick wird man später so nicht mehr zu Gesicht bekommen: Die zum sogenannten Schnürboden führenden Seilzüge sind bereits angebracht. Quelle: Mario Jahn

Schließlich ist es bereits der dritte Wiedereröffnungstermin. Ursprünglich sollte schon zum 150. Geburtstag des Theaters am 16. April dieses Jahres der Neustart gefeiert werden, dann zum Jahresbeginn 2022 alles paletti sein. Nun also eine neuerliche Verschiebung, die aber nichts mit dem verheerenden Wassereinbruch vom 5. Juni zu tun habe, wie es überraschend hieß. 700 Kubikmeter waren an diesem Abend, als in der Skatstadt Land unter herrschte, in den neuen Orchestergraben gelaufen (die LVZ berichtete). Zwar musste das Technische Hilfswerk zum Auspumpen gerufen und das Areal drei Wochen getrocknet werden, doch alle anderen Arbeiten gingen planmäßig weiter, erklärt der zuständige Leiter des Fachbereiches Bildung und Infrastruktur im Landratsamt, Bernd Wenzlau. Die Crux liege vielmehr in immer neuen, unerwarteten Dingen, die zur weiteren Zeitverzögerung führten.

Unerwartete Dinge sorgen für Bauverzug

Davon zeugt zum Beispiel ein Container voller Bauschutt, weil nämlich unter dem Blech der Magazindecke versteckt zentimeterdick Beton entdeckt wurde. Zwischen Magazin und Hinterbühne musste eine neue stabile Decke eingezogen werden, da die bisherige nur aus Gipskarton bestand. Auch die im Nachhinein vom Kulturministerium und der Denkmalschutzbehörde genehmigte Fassadensanierung des Verwaltungsgebäudes – gelegen zwischen bisherigem Personaleingang und Heizhaus – schlägt zeitlich ins Kontor. „Zumal wir es nicht wie vor 40 Jahren machen wollen, das Gebäude schön anpinseln, und hinten fällt alles zusammen. Also muss auch das Innenleben erneuert werden“, so Wenzlau. Trotzdem will man mit den von Ministerium und Kreistag bewilligten Geldern auskommen. Das Landratsamt bezifferte die Gesamtsumme aktuell mit 14,8 Millionen Euro.

Ein riesiger Container voller Bauschutt. Das Dach des Magazins war zur Überraschung aller unter dem Blech betoniert.. Quelle: Mario Jahn

Die beim Baustellenbesuch anwesenden Vertreter des Theaters, der kaufmännische Geschäftsführer Volker Arnold und der Technische Direktor René Prautsch, freuten sich trotz der zeitlichen Verzögerung ganz besonders über die mit den Sanierungsarbeiten einhergehenden Verbesserungen, vor allem für die Mitarbeiter. So vergrößert sich der Orchestergraben von 67,7 auf 76,7 Quadratmeter, hat mehr Zugänge und eine bessere Belüftung. Die sogenannte Orchesterwanne für die Instrumente befindet sich jetzt in unmittelbarer Nähe. Bühnenbilder können künftig 1:1 in Gera und Altenburg verwandt werden, müssen für Altenburg nicht mehr umgebaut und vor allem mit großen Kraftaufwand vom Seckendorffschen Palais auf die Bühne geschafft werden. Unterm Magazin wird, verbunden mit einem Paternoster, die Tischlerei stationiert.

Und zum ersten Mal zeigt Marco Scheiding, zuständiger Bauleiter des Landratsamts, auf einer Skizze das neue Abonnementbüro – ein vor das Heizhaus gesetzter Glasbau, der zugleich das Foyer der kleinen Spielstätte und behindertengerechte Toiletten beherbergt. Apropos behindertengerecht: Im Werden ist inzwischen auch der Fahrstuhl, der innerhalb des Hauptgebäudes vom Hof bis in den zweiten Rang führen wird.

Ein gläserner Anbau vorm Heizhaus. Objektleiter Marco Scheiding zeigt Skizzen, wie er voraussichtlich künftig aussehen soll. Quelle: Mario Jahn

Wie aber nun weiter mit dem Theater ohne Theater(gebäude) bis Herbst 2022? Volker Arnold widerspricht der Information, das Zelt würde bis Ende Mai stehen. „Wir wollen erst Verhandlungen mit dem Vermieter aufnehmen und hoffen so, bis zum April zu kommen“, erklärte er auf LVZ-Frage. Danach könne man bis zum Spielzeitende auch Theater an anderer Stelle spielen, etwa im Altenburger Schloss oder in Nöbdenitz.

Von Ellen Paul